Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie | DIRETTA

Al quinto giorno di trattative all’alba di oggi, martedì 21 luglio 2020, è finalmente arrivato l’accordo al Consiglio europeo sul Recovery Fund, il pacchetto di aiuti da destinare ai Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Il piano miliardi è stato approvato per acclamazione e accompagnato da un lungo applauso. L’ultima proposta, quella decisiva, è stata presentata dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e salva i 750 miliardi del Recovery Fund, anche se dei 500 miliardi a fondo perduto, 100 si trasformano in prestiti. Il punto di incontro alla fine è stato trovato su un Recovery Fund così suddiviso: 390 miliardi di sovvenzioni da non rimborsare e 360 miliardi di prestiti. Primo beneficiario del pacchetto di aiuti sarà l’Italia a cui è destinata la somma di 209 miliardi: 127 in prestiti e 81,4 a fondo a perduto. Un risultato importante per il governo italiano che, come dichiarato dal premier Giuseppe Conte esce rafforzato dall’approvazione del Recovery Fund.

Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, la diretta

Ore 7,45 – Sanchez: “Risposta forte a crisi” – Il fondo per il rilancio approvato dal Consiglio europeo è un “autentico piano Marshall per dare una risposta forte alla crisi del Covid-19”: lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez aggiungendo che “i fondi saranno destinati alle trasformazioni necessarie per ottenere un’economia più resiliente, verde, digitale ed inclusiva”.

Ore 6,45 – Macron: “Piano in grado di affrontare sfide di ogni Paese” – “È un piano in grado di affrontare le sfide sanitarie, economiche e sociali di ogni Paese”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Ore 6,30 – Merkel: “Non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti” – “Non è stato facile, ma alla fine ci siamo trovati”: lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la conclusione del vertice Ue. “È la risposta di un’Europa unita in una situazione che ha richiesto azioni straordinarie”.

Ore 06,10 – Accordo Recovery Fund, Conte: “Momento storico per Ue e Italia” – “Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso. É un momento storico per l’Europa e per l’Italia”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del consiglio europeo che ha approvato il ‘Next generation Ue’. “Con 209 miliardi, abbiamo una grande responsabilità di fare le riforme”, ha proseguito il premier italiano che ha poi sottolineato: “Il governo italiano è forte. L’approvazione di questo piano rafforza l’azione del governo italiano”. “Sono le sei del mattino: siamo all’alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Devo ringraziare anche le forze di opposizione, soprattutto alcuni esponenti che, pur tra legittime critiche, hanno ben compreso l’importanza storica della posta in gioco”.

Ore 05,02 – Ue: c’è l’accordo sul Recovery Fund – È stato raggiunto al quinto giorno di vertice l’accordo tra i capi di Stato e di governo sul Recovery Fund e il bilancio 2021-27 della Ue. “Deal!”, ha scritto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel su Twitter. Alle 5,32 del mattino, dopo l’ennesima notte di trattative, i leader europei hanno firmato il testo di un vertice combattuto fino all’ultimo. Può dunque vedere la luce il piano straordinario da 750 miliardi per salvare i paesi più colpiti dal Covid dal tracollo finanziario. Soldi che saranno reperiti da Bruxelles tramite gli Eurobond. “È un giorno storico per l’Europa”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha commentato l’accordo raggiunto al vertice Ue sul Recovery Fund e sul Bilancio pluriennale.

“Buongiorno ce l’abbiamo fatta. L’Europa è forte e unita, abbiamo raggiunto accordo sul pacchetto di Recovery e sul bilancio”. Lo ha detto Charles Michel durante la conferenza stampa in conclusione del summit. “È un ottimo accordo, e accordo giusto”, ha commentato visibilmente soddisfatto. “Ed è un segno concreto che l’Europa è una forza in azione”, ha aggiunto Michel. “Abbiamo un accordo. Ed è un buon accordo! Con un bilancio 2021-2027 di 1.074 miliardi e un piano di rilancio di 750 miliardi, l’Unione europea mai aveva deciso di investire in modo così ambizioso sul futuro”. Lo ha twittato la premier belga Sophie Wilmès.

Nella serata di ieri, Charles Michel ha radunato i capi di Stato e ha sottoposto loro la nuova bozza di accordo, attesa da 48 ore. La proposta salva i 750 miliardi del Recovery, anche se dei 500 miliardi a fondo perso 110 si trasformano in prestiti su spinta dei “frugali”, che ottengono anche un aumento dei loro rebates, gli sconti ai versamenti al Bilancio comune 2021-2027. L’equilibrio finale del Recovery è dunque di 390 miliardi di sovvenzioni da non rimborsare e 360 miliardi di prestiti.

Le posizioni in campo

Il vertice tra i capi di Stato e di governo dell’Unione europea potrebbe portare a dei significativi passi avanti sulla trattativa sul Recovery Fund. Eppure, secondo molti analisti, difficilmente si troverà un’intesa definitiva già in questi due giorni. Ancora tante, infatti, le differenze di vedute tra le varie delegazioni. Soprattutto tra i Paesi del Sud (Italia in testa) che sarebbero tra i principali beneficiari del pacchetto di aiuti e gli Stati del Nord, rigoristi e contrari agli aiuti a fondo perduto.

Il nodo principale è rappresentato da una richiesta dell’Olanda: il Paese guidato dal premier Mark Rutte chiede infatti che il via libera del Consiglio ai piani nazionali di riforma e resilienza, necessari per accedere alla Recovery and Resilience Facility, avvenga all’unanimità e non a maggioranza qualificata. In questo modo, praticamente, ciascuno Stato membro avrebbe un diritto di veto sui piani nazionali degli altri 26. La trattativa riguarderà però anche altri temi: il totale complessivo del piano e quello del bilancio, l’equilibrio tra prestiti e trasferimenti e le nuove risorse proprie per il bilancio Ue.

La base di partenza della trattativa sarà la proposta di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, che settimana scorsa ha provato a mediare tra le diverse posizioni in campo (la sua soluzione prevede che i Paesi trattino con la Commissione europea su come questi fondi vengano spesi e che alla fine il Consiglio debba decidere con maggioranza qualificata). Il 16 luglio il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron: “Non è in gioco – ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano – una pronta ripresa per la Spagna o per l’Italia, per il Portogallo o per la Francia, ma una pronta ripresa per l’Europa. La posta in gioco è la leadership europea, la competitività dell’Unione Europea nel mondo globale. Se pensiamo di stare a discutere su qualche miliardo in più o in meno, di qualche condizionalità in più o in meno, chiaramente perderemo la sfida della competizione con la Cina, con gli Usa e con il mondo globale. Con la Francia, e con altri Paesi dell’Ue, condividiamo la necessità” che un accordo sull’Mff 2021-27 e sul Recovery Plan “sia finalizzato al più presto”.

Cos’è il Recovery Fund

Il Recovery Fund è un un nuovo fondo da istituire a livello comunitario, gestito dalla Commissione europea o, in alternativa, dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Il fondo raccoglierebbe sul mercato 1.074 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni, i cosiddetti Recovery bond (o Ursula bond, dal nome della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen). Questi bond sarebbero garantiti dal bilancio europeo del settennato 2021-2027 incrementato con nuove contribuzioni dirette da parte degli Stati membri. Il pacchetto di aiuti comprende anche “Next Generation Eu”, un piano per la ripresa da 750 miliardi di euro (500 di trasferimenti e 250 di prestiti). Le somme così raccolte sarebbero poi girate ai singoli Stati tenendo conto del livello di gravità di ciascuna situazione a causa del Coronavirus: in altre parole, i paesi più in difficoltà a causa del Covid (come Italia e Spagna) riceverebbero più risorse di altri. Il Recovery Fund è una sorta di compromesso tra la posizione di chi è favorevole a una mutualizzazione dei debiti a livello europeo (Italia e Spagna in primis, ma anche Francia) e chi è rigidamente contrario a una condivisione dei rischi (Germania, Olanda e i Paesi baltici).

