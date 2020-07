Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 535mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 7 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Bolsonaro ha i sintomi del virus e ha fatto un nuovo test – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha i sintomi del coronavirus, compresa la febbre. Lo riportano la Cnn e altri media locali. Bolsonaro confermato la circostanza in un incontro pubblico con i suoi sostenitori. Il presidente brasiliano sta assumendo idrossilorochina e si è sottoposto a un nuovo test, i cui esiti dovrebbero essere resi noti nella giornata di oggi. Bolosonaro si è sottoposto a una risonanza magnetica e ha fatto sapere che al momento i suoi polmoni risultano “puliti”.

Ore 06.15 – Usa ritirano visti agli studenti se seguono lezioni on line per il Covid – L’amministrazione Usa ha deciso di togliere il visto agli studenti stranieri se le lezioni offerte dalla loro università saranno solo on line a causa del coronavirus. Lo ha annunciato l’Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’ufficio per l’immigrazione americano. Tra le altre, la prestigiosa università di Harvard offrirà solo classi on line per il prossimo anno accademico.

Ore 06.00 – Fauci: “La situazione degli Usa non è affatto buona” – La situazione della pandemia da coronavirus negli Stati Uniti “non è affatto buona”. Lo ha sottolineato il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, durante un evento on line organizzato dal National Institute of Health mentre i contagi avanzano ad una tasso di 50.000 al giorno. “Siamo ancora profondamente immersi nella prima ondata” di questa pandemia, ha avvertito Fauci, stigmatizzando le riaperture premature in molti Stati come Florida e Texas. Fauci ha dunque sottolineato come l’Europa abbia gestito il virus molto meglio degli Usa ed ha esortato gli americani a praticare il distanziamento sociale e ad evitare i posti affollati.

L’India supera la Russia: è il terzo Paese per numero di contagi – Con 697.358 casi di Covid-19 confermati, l’India ha superato la Russia ed ora è il terzo Paese nella triste classifica del contagio. Il governo di New Delhi ha reso noto che ci sono stati 24 mila casi solo nelle ultime 24 ore. L’India ha registrato 19.963 morti per la pandemia, un tasso nettamente inferiore a quello verificato nella maggior parte degli altri Paesi gravemente colpiti, Stati Uniti e Brasile, quelli con il maggior numero di casi confermati.

Trump: “La Cina ha causato gravi danni agli Usa e al mondo” – “La Cina ha causato gravi danni agli Stati Uniti e al resto del mondo”: lo ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente americano Donald Trump.

Spagna, nuovo lockdown in Catalogna e in Galizia – A causa di un’impennata dei casi, le due Generalitat hanno decretato il confinamento di 200mila persone nella provincia di Segrià e dei 70 mila abitanti di La Marina. Solo le persone che dovranno viaggiare per necessità potranno lasciare le località.

In Usa superati i 130mila morti – Hanno superato quota 130 mila i morti per Coronavirus negli Stati Uniti: ora sono 130.007. I contagiati sono 2 milioni 897 mila. I dati sono riportati dalla Johns Hopkins University.

