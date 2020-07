Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 14.642 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.861 morti, 192.108 guariti, per un totale di 241.611 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 7 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Focolaio in Irpinia: 11 casi. Negativi i colleghi del paziente 0 – C’è preoccupazione in Campania per il focolaio che si è acceso in Irpinia. Nelle ultime 24 ore sono venuti fuori 10 nuovi casi, che portano a 11 il totale. Il focolaio si è originato nel Comune di Serino e nelle città limitrofe. Un 69enne di origine venezuelana, residente a Santa Lucia di Serino, è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino in gravi condizioni, intubato. Cinque suoi parenti sono risultati positivi. Fortunatamente, però, sono tutti negativi i tamponi dei 59 colleghi del resort in cui lavora il 69enne. Altri tamponi, di cui si attende ancora l’esito, sono stati effettuati sia a Santa Lucia di Serino che nel Comune di Moschiano. La Asl di Avellino ha comunicato che “resta alta l’attenzione al fine di contenere l’infezione da Covid-19, pertanto è stato disposta la sorveglianza sanitaria e l’ampliamento dell’effettuazione dei tamponi anche a tutti i potenziali contatti, anche non diretti, dei casi risultati positivi”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Zaia: “In Veneto situazione assolutamente tranquilla” – “Noi assieme ai cittadini abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi mesi e i risultati ci sono, abbiamo una situazione assolutamente tranquilla. Il fatto che si passi da una situazione con Rt da 0,43 a 1,62 è un fatto anche di logica matematica, che ha poco e cresce di qualcosa fa balzare il dato, quindi questo non mi preoccupa. La vera preoccupazione che abbiamo noi veneti, che ci consideriamo sostanzialmente in una situazione assolutamente tranquilla, sono i virus importati”.

Assembramenti, chiuso stabilimento balneare vicino Roma – Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, il Commissariato di Polizia di Fiumicino ha proceduto alla chiusura immediata e per 5 giorni di uno stabilimento balneare sul lungomare di Maccarese, per “palese violazione delle misure sul distanziamento sociale”. Il provvedimento si è reso necessario perché l’elevato numero di persone, che “stipate ai tavoli consumavano alimenti e bevande ed ascoltavano musica, non ha permesso, rispetto allo spazio disponibile, di ripristinare le idonee distanze. Inoltre, gli avventori, mentre per la ressa si spostavano a fatica all’interno del locale, non utilizzavano sistemi di protezione”. Lo stesso esercizio commerciale, per analoghi motivi, era stato già chiuso nei giorni scorsi.

Speranza: “Tamponi per arrivi da Paesi extra Schengen” – “I tamponi all’arrivo dai Paesi extra Schengen sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza arrivando alla Catalent di Anagni. “E’ giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva da Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta – ha aggiunto – per questo l’ordinanza che ho firmato il 30 giugno prevede l’isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen”.

Il bollettino della protezione civile – È di 14.709 (+67) persone attualmente positive, 34.869 (+8) morti, 192.241 (+133) guariti, per un totale di 241.819 (+208) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.709 attualmente positivi, 946 (+1) sono ricoverati con sintomi, 74 (-2) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.691 (+68) sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono stati 22.166. Qui il bollettino

