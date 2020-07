Coronavirus, nuova gaffe di Gallera: “Se avesse avuto il 37,5 per cento febbre”

Nuova gaffe di Giulio Gallera, assessore al Welfare della regione Lombardia, che, mentre parlava dell’emergenza Coronavirus, ha confuso l’unità di misura corporea affermando: “Se avesse avuto il 37,5 per cento di febbre…”. Lo strafalcione, avvenuto nel corso di un collegamento televisivo, non è ovviamente passato inosservato sui social, scatenando centinaia di commenti e battute irriverenti. Non è la prima volta che Gallera commette una gaffe. Lo scorso 23 maggio, aveva fatto discutere la sua spiegazione dell’indice di trasmissibilità. L’assessore di Forza Italia, infatti, aveva dichiarato nel corso del bollettino quotidiano della regione Lombardia: “0, 51 cosa vuol dire? Che per infettare me, bisogna trovare due persone allo stesso momento infette, e non è così semplice trovare due persone allo stesso momento infette per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che basta che incontri una persona infetta che mi infetto anche io”.

