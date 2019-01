Sanremo 2019 news e anticipazioni | Cantanti | Canzoni | Ultime notizie

SANREMO 2019 NEWS – Dopo un anno di trepidante attesa, torna il Festival di Sanremo. L’edizione 2019 della manifestazione in onore della musica italiana, diretta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, è in programma dal 5 al 9 febbraio. L’evento viene trasmesso in diretta su Rai 1 in prima serata.

Il Festival di Sanremo, che arriva quest’anno all’edizione numero 69, è di gran lunga l’evento musicale più importante del nostro Paese. Ma è anche uno dei più chiacchierati: milioni e milioni di spettatori rimangono letteralmente incollati davanti agli schermi per godersi le canzoni in gara, discutere sui look di ospiti e conduttori, confrontarsi sulle speranze dei singoli artisti in chiave radiofonica.

Notizie (e immancabili polemiche) che si inseguono nella settimana sanremese e si protraggono per giorni e giorni, contribuendo a rendere il Festival uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie italiane.

Sanremo 2019 | Ultime news

AGGIORNAMENTO 3 GENNAIO 2019 – Da qualche giorno sui canali Rai gira il primo spot pubblicitario del Festival di Sanremo 2019. Protagonisti Claudio Balgioni e Rocco Papaleo. (QUI TUTTI I DETTAGLI e IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO 22 DICEMBRE – Baglioni: “Non confermo né smentisco voci su conduttori” – Nel corso della conferenza stampa di conclusione di Sanremo Giovani, il direttore artistico Claudio Baglioni ha parlato anche dei possibili conduttori, senza però sbilanciarsi: “Ho parlato con Claudio Bisio, Gianni Morandi, Vanessa Incontrada, Virginia Raffaele… Chissà, magari ci saranno tutti, magari non ci sarò io. Tra le mie facoltà c’è anche quella di decidere se ingombrare il palco o no”.

AGGIORNAMENTO 21 DICEMBRE – Mahmood vince la seconda serata di Sanremo Giovani – È Mahmood il secondo vincitore di Sanremo Giovani 2019. Il cantante milanese, di origini egiziane, ex concorrente di X-Factor, ha vinto con la sua “Gioventù bruciata” ed entra a far parte della rosa dei 24 nomi dei concorrenti big a Sanremo 2019.

Nel corso della serata sono stati annunciati gli altri 12 cantanti in gara a Sanremo 2019: Patty Pravo con Briga, Federica Carta con Shade, Daniele Silvestri, Negrita, Ex Otago, Arisa, Francesco Renga, Nino D’Angelo con Livio Cori, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Achille Lauro e, infine, Mahmood.

AGGIORNAMENTO 20 DICEMBRE – Einar trionfa nella prima serata di Sanremo Giovani – Il cantante Einar, italiano di origini cubane ed ex concorrente di Amici, si aggiudica la prima serata di Sanremo Giovani con la sua canzone “Centomila volte”. Per lui la possibilità di partecipare nella gara tra i big dal 5 al 9 febbraio.

Nel corso della serata sono stati annunciati i primi 12 cantanti in gara a Sanremo 2019: si tratta di Paola Turci, Zen Circus, Simone Cristicchi, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama, Nek, Ghemon, Motta, Ultimo (vincitore dello scorso Sanremo Giovani), Il Volo e, ovviamente, Einar.

AGGIORNAMENTO 27 NOVEMBRE – Bisio in pole per la conduzione – Come nell’edizione 2018, sul palco del Festival di Sanremo 2019 ci saranno tre conduttori. Uno sarà Claudio Baglioni. Tra i nomi che circolano su chi affiancherà il direttore artistico della kermesse, il più accreditato è quello dell’attore comico Claudio Bisio, 61 anni. Accanto a loro, Baglioni pensa a una donna. E qui sono due le ipotesi al momento: l’attrice comica Virginia Raffaele, 38 anni, e la showgirl e attrice Vanessa Incontrada, 40, che con Bisio ha condotto per anni Zelig. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 25 OTTOBRE – Fedez e Ferragni al Festival? – Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, Baglioni avrebbe contattato Fedez e Chiara Ferragni per averli come super-ospiti a Sanremo. Il rapper milanese e la celebre influencer-imprenditrice potrebbero dunque arrivare sul palco dell’Ariston in una delle serate del Festival. Smentita una possibile co-conduzione della Ferragni insieme a Baglioni. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Sanremo 2019 news | Quando va in onda

Il Festival della canzone italiana va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2.

Non è ancora stato precisato l’orario della messa in onda. Ogni anno però, anche a causa dell’alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po’ prima rispetto alle normali trasmissioni della sera.

Sanremo 2019 news | Cantanti in gara

Uno dei più grandi cambiamenti dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo riguarda il numero dei cantanti in gara. Nel 2018 erano stati 20, nel 2019 diventano 24.

I loro nomi sono stati resi noti durante le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda il 20 e il 21 dicembre. Tra i big in gara ci sono anche i vincitori delle due serate speciali di dicembre, dedicati a quelle che fino allo scorso anno erano le “Nuove Proposte”.

Ecco i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2019 con accanto il titolo della canzone che porteranno all’Ariston:

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga – Un po’ come nella vita

Negrita – I ragazzi stanno bene

Daniele Silvestri – Argento vivo

Ex otago – Solo una canzone

Achille Lauro – Rolls Royce

Arisa – Mi sento bene

Francesco Renga – Aspetto che torni

Boomdabash – Per un milione

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Irama – La ragazza col cuore di latta

Ultimo – I tuoi particolari

Nek – Mi farò trovare pronto

Motta – Dov’è l’Italia

Il Volo – Musica che resta

Ghemon – Rose viola

Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani 2018 – titolo da definire)

Einar (vincitore di Sanremo Giovani 2018 – titolo da definire)

Sanremo 2019 news | Direttore artistico | Claudio Baglioni

Dopo il successo dell’edizione 2018, la prima sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni, il cantautore romano è stato confermato dalla Rai anche per il 2019.

“Da febbraio c’è stato un vero e proprio corteggiamento – ha confessato nel momento dell’annuncio, a luglio, il direttore generale della Rai Mario Orfei – e non poteva essere altrimenti considerato il successo di critica e di pubblico e i record ottenuti nella sua prima volta da direttore del Festival”.

Baglioni, classe 1951, nel 2018 ha dimostrato tutte le sue competenze costruendo un Festival trasversale e popolare, che è risultato uno dei più apprezzati degli ultimi anni.

“Ho preso questa direzione artistica come una missione”, ha dichiarato Baglioni che, commentando poi le scelte per i big del 2019, ha confermato: “Quest’anno abbiamo cercato di fare una mostra che rispecchi la vitalità della musica italiana, da quella che si ascolta in radio a quella che si fa strada sul web, a quella che si va a sentire nei locali”.

Sanremo 2019 news | Sanremo giovani

Quest’anno, il direttore artistico Claudio Baglioni ha deciso di rivoluzionare il regolamento di Sanremo. Non ci sarà più, in ognuna delle serate del Festival, lo spazio dedicato ai giovani, alle cosiddette “Nuove proposte”.

A loro sono state infatti dedicate due serate a parte, andate in onda il 20 e il 21 dicembre 2019, sempre su Rai 1 e condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

In ognuna delle serate di Sanremo giovani, inoltre, è stato proclamato un vincitore: Einar, nella prima serata, e Mahmood nella seconda. I due giovani, secondo le nuove regole varate da Baglioni, si sono così aggiudicati la possibilità di gareggiare tra i 24 big in gara a Sanremo 2019.

Sanremo 2019 | Streaming e diretta tv

Il Festival di Sanremo viene trasmesso ogni sera, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, in prima serata su Rai 1. L’evento, in chiaro e in diretta, è completamente gratuito.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il Festival, ci sono diverse strade alternative: guardare lo spettacolo in streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay, anch’essa completamente gratuita (è necessario però registrarsi), oppure tramite la diretta radio di Rai Radio 2.

Su RaiPlay, inoltre, nei giorni successivi alla messa in onda è possibile rivedere in differita le puntate intere di Sanremo, oltre a singole clip.