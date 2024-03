Morgan: “Sono pronto per la direzione artistica di Sanremo. Bugo? Al Festival gli ho fatto del bene”

Morgan: “Sono pronto per la direzione artistica di Sanremo”

Morgan torna a candidarsi come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo e parla ancora di Bugo con il quale intraprese una celebre lite proprio sul palco dell’Ariston.

“Sono pronto. Quando si comincia?” afferma il cantante a La Stampa quando gli si fa notare che molte persone lo vorrebbero alla guida artistica del prossimo Festival di Sanremo.

Poi, parlando di Bugo, che di recente in un monologo a Le Iene ha dichiarato di aver subito violenza da Morgan, ha affermato: “L’ho visto e mi è sembrato corretto. Però Bugo, che è appena uscito col suo album o sta uscendo, non so, sta facendo promozione e si dimentica che io quella sera al Festival gli ho fatto del bene facendo spettacolo; trovai il modo più gentile per fargli capire che si stava veramente comportando molto male con me”.

“Mi sono difeso e lui lamentandosi ancora oggi non pensa alla ragione del perché l’ho fatto. Bugo non ha superato l’idea di ciò che è successo. Io non lo odio e non l’ho mai odiato, tanto che gli ho chiesto scusa in modo formale ma non è servito. Non saper prendere per spettacolare quello che è successo a Sanremo ha evidenziato il suo limite” ha concluso l’ex cantante dei Bluvertigo.