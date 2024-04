Taylor Swift ha scritto una canzone per Fernando Alonso? Il testo rilancia le voci sul flirt

Taylor Swift ha scritto una canzone destinata a Fernando Alonso? Secondo i rumors di gossip sì. E non si tratterebbe di una dedica d’amore, bensì di una frecciata da ex simile a quella che scagliò qualche anno fa Shakira contro l’ex fidanzato Gerard Piquè.

Nel nuovo e undicesimo album di Taylor Swift, dal titolo “The Tortured Poets Department”, c’è anche un brano intitolato “imgonnagetyouback”, che in italiano si potrebbe tradurre con “Ti riprenderò”. Nel testo la popstar canta: “Parlare poco, camminare tanto, comportarsi come se non mi importasse di quello che hai fatto, sono una Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso”.

Un verso che ai fan e agli appassionati di gossip non è sfuggito. Sembra infatti diretto proprio ad Alonso, pilota di Formula 1 che gareggia proprio con il team Aston Martin.

“Poi sei scappato e ti sei nascosto”, canta ancora Taylor. “E ti dirò una cosa, tesoro. Posso prendere il sopravvento e toccare il tuo corpo, rovesciare il copione e lasciarti come una stupida festa in casa o potrei amarti fino alla fine”.

Ad alimentare la voci sul fatto che la canzone sia diretta proprio a lui, c’è un video pubblicato dallo stesso Alonso su TikTok: nella clip il pilota 42enne ex Ferrari – due volte campione del mondo con la Renault – ascolta proprio il verso della canzone in cui Swift cita l’Aston Martin e si porta il dito alla bocca guardando in camera, come a chiedere di fare silenzio.

Le voci circa un presunto flirt tra lo sportivo e la cantante risalgono all’anno scorso, prima della storia d’amore di Swift con il giocatore di football americano Travis Kelce.

Era la primavera 2023: la popstar aveva rotto con Joe Alwyn dopo sei anni, mentre Alonso aveva annunciato la rottura con la presentatrice televisiva austriaca Andrea Schlager. I due non hanno mai confermato le voci sul loro flirt ma ora questa canzone rilancia prepotentemente l’ipotesi.

