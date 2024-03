Lorenzo Fragola: “Dopo X Factor ho avuto attacchi di panico. Fedez? Con lui un rapporto pessimo”

Lorenzo Fragola: “Dopo X Factor ho avuto attacchi di panico”

Dal rapporto con Fedez agli attacchi di panico, Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor nel 2014, si racconta in un’intervista a Il Messaggero in vista del suo ritorno sulla scena musicale.

Il cantante ricorda quando fu annunciato come concorrente del Festival di Sanremo 2015, appena due giorni dopo la vittoria del talent show: “Non mi veniva dato neppure il tempo di ragionare, pretendevano risposte secche”.

Con Fedez, suo coach a X Factor, ammette che il rapporto era “pessimo” che “da parte sua non ricevetti supporto”. Il cantante parla anche del tema della salute mentale.

Prima, secondo Fragola “c’era la paura di essere percepiti come dei privilegiati che non avevano il diritto di mostrare le proprie debolezze”, mentre ora, grazie ad artisti quali Sangiovanni e Mr. Rain non è più un tabù parlarne.

L’artista non nasconde di essere andato in terapia dopo la morte del padre: “Andai in terapia per gli attacchi di panico, ma erano gli effetti di qualcosa di profondo… c’entrava anche il lavoro”. Secondo Fragola, inoltre, “il 90% dei colleghi usciti da un talent show sono finiti in terapia”.

Motivo per cui, secondo lui, “chi è ai vertici dovrebbe farsi un’esame di coscienza: così ci portate all’esaurimento”.