Lo sfogo di Mr.Rain: “Siamo costretti a pubblicare una canzone dopo l’altra per non finire nel dimenticatoio”

Lo sfogo di Mr.Rain: “Costretti a pubblicare una canzone dopo l’altra”

Dopo Sangiovanni anche Mr. Rain annuncia la sua volontà di fermarsi dopo il prossimo disco accusando il “sistema” che costringe i cantanti a sfornare un disco dietro l’altro per non finire nel dimenticatoio.

Intervistato da Il Messaggero, il cantante ha dichiarato: “Dopo questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po’ lontano dalle scene, anche per due anni e mezzo. Siamo sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di un sistema che corre troppo veloce: un artista è costretto a pubblicare una canzone dietro l’altra perché sennò finisce nel dimenticatoio. Non ha senso”.

E a proposito della decisione di Sangiovanni di allontanarsi momentaneamente dalle scene, Mr. Rain afferma: “Sì. Non sta vivendo un bel periodo. Si sta isolando e mi spiace: cerco di fargli sentire la mia vicinanza”.

Lui stesso racconta di aver vissuto un momento di crisi: “Nel 2019 per un anno e mezzo non riuscii a scrivere canzoni: non avevo né la voglia né la forza. La fiducia in me stesso è tornata pian piano”.