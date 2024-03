Madonna: “Ero quasi morta, Dio mi voleva con sé ma io ho detto No”

Durante un concerto al Kia Forum di Los Angeles, lunedì scorso, Madonna ha rivelato alcuni particolari sui problemi di salute avuti la scorsa estate.

“Quest’estate ho avuto una sorpresa, un’esperienza di pre-morte”, ha detto. “Sì, e non sto scherzando. È stato piuttosto spaventoso. Ovviamente non l’ho saputo per quattro giorni, perché ero in coma farmacologico. Ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘No’. O almeno questo è quello che mi dice il mio assistente”.

“Sono abbastanza sicura – ha aggiunto la popstar – che Dio mi stesse dicendo: ‘Vuoi venire con noi? Vuoi venire con me? Vuoi andare da questa parte?’ E io ho detto: ‘No, no,no'”.

Lo scorso luglio Madonna è stata colpita da un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva: “Sono caduta da molti cavalli e mi sono rotto molte ossa”, ha commentato davanti ai suoi fan. Ma niente può fermarmi”.

La cantante ha anche ringraziato i medici e il personale sanitario – tutti presenti tra il pubblico- che l’hanno aiutata durante questo difficile periodo. E rispetto alla guarigione ha detto: “È stata una cosa strana non sentire di avere il controllo”. Ma, ha aggiunto, “quella è stata la mia lezione: lasciare andare”.

Madonna ha poi ricordato quando le è stato chiesto “Bene, quando pensi di voler tornare in tour?”. “Mi sono tolta l’ossigeno dal naso – ha spiegato – e ho detto: ‘Tra due fottuti mesi!’ Lo giuro su Dio, l’ho detto. E a volte devi semplicemente dire una stronzata, pubblicarla nell’universo, e succede”.

“I miei figli – ha sottolineato infine la popostar – sono quelli che mi hanno davvero aiutato a farcela, perché hanno lavorato così duramente e non volevo deluderli. Quindi ho semplicemente fissato una data e quella data è diventata realtà. E non volevo deludere i miei fan. Non lo faccio mai”.

