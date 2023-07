Madonna, le prime immagini dopo il ricovero: occhiali scuri e cappello in strada a New York

Madonna è riapparsa in pubblico. La cantante, dopo aver rischiato la vita a causa di un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva e a far saltare le date del tour in partenza, ieri è stata avvistata per le vie di New York. Per l’esattezza nel centro città. Indossava una larga maglietta nera, pantaloncini neri e un cappello. “Aveva un ottimo aspetto e sembrava essere di buon umore”, ha raccontato un testimone al magazine americano OK!. Il video di Madonna che passeggia a Manhattan è stato pubblicato su TikTok dalla podcaster Lauren Conlin. Un sospiro di sollievo per i suoi fan che l’hanno potuta vedere in ottima forma. Anche se si dice che la cantante abbia già pensato alla sue eredità in caso di morte.

Madonna è stata ricoverata in gravissime condizioni e “riportata in vita” grazie a un farmaco, il Narcan, che viene utilizzato soprattutto nel trattamento delle intossicazioni acute. Sua figlia Lourdes Leon è rimasta al fianco della cantante per tutto il tempo, anche quando sua madre è stata “intubata” per almeno una notte. In questi ultimi giorni è emerso che, se dovesse succedere qualcosa a Madonna, ci sono alcune regole e istruzioni molto rigide e rigorose su come mantenere in vita la sua carriera e la sua eredità dopo la morte.

Secondo The Sun, Madonna è contraria a qualsiasi “espediente da quattro soldi” come gli ologrammi che potrebbero “offuscare la sua eredità”. Una fonte ha continuato dicendo al giornale che, a parte per gli Abba, “l’uso di ologrammi per dare vita agli artisti è stato discutibile, per non dire altro”. Hanno parlato del tour dell’ologramma di Whitney Houston e di come sia stato “stroncato dalla critica”, il che ha portato Madonna a rifiutarsi di lasciare che i “capi affamati di soldi” promuovano un espediente simile. La fonte ha aggiunto: “Ha passato tutta la sua vita a decidere e mantenere la rilevanza culturale e non c’è alcuna possibilità che lasci che tutto il suo duro lavoro venga offuscato”.