È morto Eric Carmen, il cantante di “All by Myself” e “Hungry Eyes”: aveva 74 anni

È morto Eric Carmen, il cantante di “All by Myself” e “Hungry Eyes”

È morto all’età di 74 anni Eric Carmen, cantante statunitense diventato famoso con il gruppo dei The Raspberries e poi divenuto artista solista autore di alcuni celebri brani tra cui Hungry Eyes, inserito nella colonna sonora del film Dirty Dancing, e All by Myself.

A dare l’annuncio del decesso, senza specificarne i motivi, è stata la moglie dell’artista. “Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric è morto nel sonno questo fine settimana. Era molto felice di sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà sempre ricordato da loro” ha scritto Amy Carmen che ha anche chiesto di “rispettare la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra tremenda perdita”.

Nato nel 1949 a Cleveland, nell’Ohio, Eric Carmen ha iniziato la sua carriera musicale co-fondando negli anni ’70 il gruppo rock The Raspberries. Intrapresa la carriera da solista, si è poi concentrato sull’attività di autore per altri artisti.