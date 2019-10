Il Collegio 4: quando inizia, professori, alunni e streaming. Tutto sul reality

Dopo poco più di sei mesi dall’ultima edizione, su Rai 2 è il momento de Il Collegio 4: il celebre docu-reality, che mette alla prova un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 19 anni, impegnati a calarsi nella realtà di una scuola degli anni Ottanta tra professori inflessibili e una rigida disciplina da imparare, torna a partire da stasera, martedì 22 ottobre 2019.

I più attenti avranno già notato la prima delle tante novità della quarta edizione de Il Collegio: questa volta, gli alunni non dovranno simulare di essere in un istituto degli anni Sessanta (1960, 1961 e 1968 sono state le annate delle prime tre edizioni), bensì in una scuola degli anni Ottanta. Vent’anni dopo. Esattamente nel 1982: un anno emblematico per il nostro paese, visto che la Nazionale vinceva i Mondiali di calcio in Spagna. Ma non solo per questo.

Saranno tantissime le differenze con le altre edizioni de Il Collegio, come tante furono le differenze tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta nel nostro paese. In attesa della messa in onda della prima puntata de Il Collegio 4, prevista per stasera a partire dalle 21,20 su Rai 2, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sul reality. Dalla nuova “conduttrice” all’elenco degli alunni, dai professori (tra new entry e grandi conferme) fino alle informazioni su dove vederlo in tv e in streaming.

Il Collegio 4, arriva Simona Ventura

Iniziamo dalla “padrona di casa” del programma: ogni anno, infatti, c’è sempre stata una voce narrante che aiutava i telespettatori a capire cosa succedeva all’interno dell’istituto. Tra materie da studiare, atteggiamenti di sfida degli studenti e punizioni inflitte dai severi insegnanti, c’è sempre molto da spiegare.

Ebbene, dopo tre edizioni Giancarlo Magalli ha lasciato il suo posto. La voce narrante de Il Collegio 4 sarà Simona Ventura, una donna che nel mondo dello spettacolo non ha bisogno di presentazioni. Nelle ultime stagioni, la sua presenza all’interno dei palinsesti di Rai 2 si è moltiplicata a dismisura: da The Voice a La domenica Ventura, fino alla nuova avventura nel docu-reality.

Il programma, realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.

È un programma di Luca Busso scritto con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino; con la regia di Fabrizio Deplano.

Le anticipazioni della prima puntata

Il Collegio 4, le novità

La presenza di Simona Ventura è solo la prima tra le tante novità della nuova edizione de Il Collegio 4.

Come già anticipato, a cambiare sarà anche l’ambientazione della storia. Saremo infatti negli anni Ottanta, esattamente nel 1982. L’anno in cui l’Italia diventata campione del mondo di calcio, ma anche in cui entrava nelle case degli italiani il primo computer, il Commodore 64. Nello stesso periodo, arrivavano altre innovazioni tecnologiche come il VHS.

Emblematico, inoltre, quel periodo per la musica: arrivava la breakdance, Michael Jackson diventava un fenomeno mondiale, la Urban Art faceva capolino nell’immaginario collettivo. In quell’anno, però, l’Italia mostrò anche il suo volto più scuro, con l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ad opera della mafia.

Ebbene, di tutte queste novità Il Collegio 4 terrà traccia: gli studenti faranno un viaggio attraverso gli aspetti musicali, stilistici, sportivi e tecnologici di quel decennio. Inizieranno a studiare informatica, ma anche ginnastica. L’istituto avrà una propria squadra di calcio, ma gli studenti dovranno anche cimentarsi in alcune prove di ballo.

Al termine del percorso, i ragazzi dovranno sostenere come ogni anno l’esame per ottenere la licenza media. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell’esito dell’esame stesso, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta durante tutta la permanenza in Collegio.

Il Collegio 4, gli alunni

Uno su mille ce la fa, cantava Gianni Morandi. E in effetti è quello che è successo agli oltre 22mila ragazzi che si sono presentati ai casting de Il Collegio 4: alla fine, solo 20 di loro sono stati scelti e sono entrati a far parte del cast del reality show.

Ecco l’elenco degli alunni de Il Collegio 4:

Il Collegio 4, l’elenco dei professori

Qualche novità arriverà anche per quel che riguarda il cast dei professori de Il Collegio 4. Il preside sarà interpretato ancora una volta da Paolo Bisisio, che nel corso della scorsa stagione venne travolto dalle polemiche per alcune sue vecchie dichiarazioni su Laura Boldrini.

Le new entry saranno gli insegnanti di: educazione fisica, educazione musicale, aerobica, informatica e breakdance. Ecco il cast completo con tutti i professori de Il Collegio 4:

David Wayne Callahan (Inglese)

(Inglese) Alessandro Carnevale (Arte)

(Arte) Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica)

(Italiano ed Educazione Civica) Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze)

(Matematica e Scienze) Luca Raina (Storia e Geografia)

(Storia e Geografia) Lucia Gravante (Sorvegliante)

(Sorvegliante) Piero Maggiò (Sorvegliante)

(Sorvegliante) Daniele Calanna (Educazione fisica)

(Educazione fisica) Giovanna Giovannini (Educazione musicale)

(Educazione musicale) Valentina Gottlieb (Aerobica)

(Aerobica) Carlo Santagostino (Informatica)

(Informatica) Carmelo Trainito (Breakdance)

Il Collegio 4, lo spin-off: ecco Il Collegio Off

Ultima grande novità dell’edizione 2019 de Il Collegio sarà una sorta di spin-off sul web. Il format, condotto dallo youtuber Valeficent (Valentina Varisco) e dall’esordiente Niccolò Bettarini, avrà come obiettivo quello di mostrare al pubblico cosa stanno facendo oggi i vecchi concorrenti de Il Collegio.

Il Collegio Off sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma di streaming di viale Mazzini. Molti dei vecchi studenti del reality, già nel corso della scorsa edizione erano diventate delle vere star del web: tra loro Alice De Bortoli.

Sempre il 22 ottobre uscirà anche un libro, dal titolo: “Il Collegio. Quando la scuola è una macchina del tempo. 20 giovani e un’esperienza straordinaria”, pubblicato da Rai Libri, con tutti i retroscena del programma.

Il Collegio 4, dove vedere il reality in tv e in streaming

Dove vedere Il Collegio 4 in tv? Il reality show va in onda, come nelle altre tre edizioni, su Rai 2. L’appuntamento è a partire da martedì 22 ottobre 2019 alle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Il Collegio 4 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Il reality sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming