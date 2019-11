Chiara Adamuccio: chi è la nuova alunna de Il Collegio 4

Entra a partire dalla terza puntata, in onda il 5 novembre 2019, una nuova alunna de Il Collegio 4, Chiara Adamuccio. La ragazza fa parte del docu-reality di Rai 2 che vede una classe di giovani alunni catapultata in un’epoca del passato, in questo caso il 1982, alle prese con lo studio e gli esami per ottenere la licenza media.

Classe 2002, entra nel cast de Il Collegio insieme al suo fidanzato Andrea Bellantoni. I due ragazzi sostituiscono due ex concorrenti che hanno lasciato il programma, vale a dire Benedetta Matera (che sentiva la nostalgia della famiglia) e Alysia Piccamiglio, che non ha superato l’esame di ammissione.

Ma chi è Chiara Adamuccio? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sulla giovane protagonista del reality di Rai 2: Chiara ha 17 anni e vive in un paese in provincia di Lecce, Scorrano, dove frequenta il quarto anno di un Istituto Tecnico Commerciale.

Chiara Adamuccio: curiosità e social

Ha una sorella, Elisabetta, ed è fidanzata con Andrea da un anno: i due si sono conosciuti via internet e si sono incontrati il 7 aprile 2018 a Pomezia. Tra le sue passioni, il cinema, il teatro e gli animali. Chiara Adamuccio, nuova concorrente de Il Collegio 4, ha anche scritto un libro, dal titolo Complicato.

Su Instagram, parlando del suo ragazzo, Chiara Adamuccio ha scritto: “La prima volta che ci siamo conosciuti non avrei neanche minimamente pensato che il nostro legame sarebbe diventato così forte. Adesso mi ritrovo qui a scrivere questo per te. Tu che sai sempre rendermi felice quando sono triste. E non dico tutto ciò per fare filosofie del cazzo ma perché è vero. Sei tutto ciò che è bello e quello che è brutto lo rendi magnifico. La tua personalità è più unica che rara”.

