Gianni Nunzio Musella: chi è “il rapper” de Il Collegio 4

Nel cast de Il Collegio 4, il docu-reality di Rai 2 che parte martedì 22 ottobre 2019 e che simula una scuola ambientata negli anni Ottanta, spicca la presenza di Gianni Nunzio Musella: il ragazzo ha 17 anni ed è di Moncalieri, in provincia di Torino.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Ma chi è Gianni Nunzio Musella? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sul giovane protagonista del reality di Rai 2:

Il ragazzo frequenta il secondo anno all’istituto tecnico, ma non ama molto studiare. La sua media scolastica, infatti, è del 4: tutti i professori lo descrivono come un tipo molto esuberante.

“Mi chiamo Gianni, in arte Jenesy. Seguo la mia stella e poco la mia family. Non mi importa più di tanto se non piaccio alla gente, tanto faccio quello che mi passa per la mente”, dice di sé (quasi cantando) durante il video di presentazione realizzato dalla produzione de Il Collegio 4.

“Per me – ha continuato Gianni Nunzio Musella – il rap è esprimersi come si vuole: non ci sono muri, né divieti. Da quanto scrivo? Da due anni, circa, con il mio socio che si chiama Spike“.

Nell’intervista, Gianni ha dichiarato: “I miei modi di fare sono ormai in tutta la mia city: io dico ‘bella brosky’ e il giorno dopo tutti a dire la stessa cosa, ma l’ho inventato io. Sono un ragazzo che se ti deve dire una cosa in faccia te la dice, senza temere nessun tipo di risposta o…reagimento. Non si può dire?”.

“A noi dice sempre che siamo antichi, ma lui è convinto che ce la può fare, quindi lo lasciamo fare”, dice quasi rassegnato – ma anche un po’ orgoglioso – il padre. Come andrà la sua esperienza a Il Collegio 4?

Gianni Nunzio Musella: curiosità e social

Gianni Nunzio Musella ama il rap in tutte le sue forme e con un suo amico ha formato un duo, Jenesy & Spike. I due, su Youtube, hanno anche pubblicato diversi singoli, tra i quali “Non mi serve un maestro”.

Gianni è molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram dove ha già più di 10mila follower. Ecco i suoi canali ufficiali:

