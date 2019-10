Alysia Piccamiglio, chi è “La leonessa” de Il Collegio 4

Alysia Piccamiglio è una delle alunne della nuova edizione de Il Collegio 4, la trasmissione di Rai 2 ambientata quest’anno nel 1982: 20 alunni si catapultano nel passato e in una vera e propria classe dell’epoca, con l’obiettivo si superare gli esami di terza media.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Simona Ventura come voce fuori campo al posto di Giancarlo Magalli. Il Collegio quest’anno è ambientato nel convitto di Celano di Caprino Bergamasco. Tante novità tra i professori, con la conferma di Paolo Bosisio come preside. Come sempre non mancheranno momenti ironici e di spettacolo, dati dalla necessità di confrontarsi con un’epoca lontana dalla nostra.

Alysia Piccamiglio ha 15 anni ed è di Soldano, un piccolo comune in provincia di Imperia. Bionda e con gli occhi azzurri, è iscritta al secondo anno dell’istituto di Marketing. A scuola dimostra di avere un carattere forte e ribelle, infatti a 7 in condotta.

Per questo motivo non ha mai fatto una gita con i suoi compagni. Non ama molto studiare o seguire le lezioni, per cui passa la maggior parte del tempo in classe giocando a carte o dormendo. Sicuramente i rigidi professori de Il Collegio 4 non saranno così permissivi.

Nel video di presentazione del programma, Alysia Piccamiglio racconta di sé: “I capelli sono il mio punto di forza, ma ho anche tante altre armi. Sono una ragazza abbastanza aperta, faccio amicizia subito, non mi vergogno di parlare di niente con nessuno.

Quello che faccio io è giusto, quindi non ho paura a dirlo in giro. Mi piace mettere zizzania e giocare con la gente. E’ anche divertente, perché ti sfoghi ogni tanto. Sono un’esperta nel prendere la strada sbagliata. Mi viene benissimo”.

Alysia Piccamiglio: i social

Come molti suoi coetanei è molto attiva sui social. In particolare su Instagram è già seguito da oltre 10mila persone.

