Gioia Maggy, chi è "La saputella" de Il Collegio 4

Gioia Maggy è una delle alunne della nuova edizione de Il Collegio 4, la trasmissione di Rai 2 che parte da martedì 22 ottobre in prima serata. Il suo soprannome è La saputella, per cui potranno sicuramente crearsi divertenti dinamiche con gli altri 20 alunni di questa nuova stagione. Ma chi è Gioia Maggy?

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Simona Ventura come voce fuori campo al posto di Giancarlo Magalli. Il Collegio quest’anno è ambientato nel convitto di Celano di Caprino Bergamasco. Inoltre si lasciano i tormentati anni Sessanta della passata stagione e ci si sposta negli anni Ottanta, in particolare nel 1982.

Gioia Maggy ha appena 14 anni ed è di Milano. Attualmente frequenta la terza media ed è molto brava a scuola, non a caso il suo soprannome è La saputella. Si reputa più intelligente ed educata dei suoi coetanei. Il suo sogno è quello di lavorare un giorno presso il Ministero degli Esteri.

Nella clip di presentazione de Il Collegio 4 Gioia Maggy racconta di sé: “La mia priorità nella vita è lo studio. Mi sento più intelligente dei miei coetanei: parlo cinque lingue, l’inglese, l’italiano, il cinese, il tedesco e l’indonesiano. So anche il latino ma non lo parlo.

Io per adesso non ho fidanzati, ma anche in futuro non avrò nessuno, perché devo studiare. È il mio compito. A Il collegio mi vedo come una persona tra le più intelligenti, se non la più intelligente”.

Gioia Maggy: i social

Come molti suoi coetanei è molto attiva sui social. In particolare su Instagram è già seguito da oltre 6mila persone.

