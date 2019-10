Alex Djordjevic, chi è l’alunno “Macho” de Il Collegio 4

Venti nuovi alunni sono pronti a intraprendere l’avventura de Il Collegio 4 (celebre docu-reality di Rai 2 in onda dal 22 ottobre 2019). Tra questi c’è Alex Djordjevic, 15enne di origini croate che vive a Nerviano, in provincia di Milano.

Ma chi è Alex Djordjevic? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sul giovane protagonista del reality di Rai 2:

“Sono Alex, ho 15 anni e nella vita avrò successo. Per me, ma soprattutto per loro”, dice Alex indicando la sua famiglia, che per lui “è la cosa più importante”. “Per me conta più la felicità di mia madre che la mia”, aggiunge poi il giovane parlando di quella donna che, oltre che da madre, le ha fatto anche da padre. Alex ha infatti perso sua padre quando era un bambino di soli 7 anni e racconta che al suo funerale gli ha fatto una promessa, cioè quella di proteggere sempre sua madre e i suoi fratelli.

Alex, come conferma anche sua madre, sa di essere bello e per questo è un po’ vanitoso ed è stato soprannominato “macho”: “Se fossi una ragazza, sarei già all’altare con me”, dice con convinzione alle telecamere aggiungendo anche “tranquille, al Collegio ci vado da single”.

