Mario Tricca: chi è “il filosofo” de Il Collegio 4

Il Collegio 4, docureality in onda dal 22 ottobre 2019 su Rai 2, vedrà la partecipazione di Mario Tricca, ragazzo di 15 anni della provincia di Roma, soprannominato “Il filosofo”. Ma chi è Mario Tricca? Qual è la sua storia? Vediamolo insieme:

Mario Tricca si è messo, tra i tanti, subito molto in mostra nel corso delle primissime selezioni del programma. Si tratta di un ragazzo molto determinato. Il giovanissimo alunno è originario di Roma. Per la precisione di Castel Madama, in provincia di Roma ed ha 15 anni e due sorelle. Sembra essere un ragazzo solare, determinato e che abbia anche una certa predilezione per lo studio (ha la media dell’8/9 e sta al primo anno di liceo).

Ha una grande passione per l’ornitologia e per questo ama immergersi spesso nella natura. Gli piacciono anche il canto classico e suonare la sua chitarra acustica.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

“Se penso al futuro provo un senso di ansia che mi mette a disagio – le parole di Mario Tricca -. Non sapere dove ero 15 anni fa, prima di nascere… È strano. La mia passione per l’ornitologia è nata quando ho trovato a terra Gnappo, il mio passerotto addomesticato. Ho acquistato un pacco di 16 uova di quaglia al supermercato e si è schiuso interamente: sono nate le quagliette”.

Mario ha poi aggiunto: “Quello che mi aspetto da Il Collegio è di riuscire ad acquisire più sicurezza in me stesso perché guardando al futuro mi sento molto incerto. Può capitarmi qualsiasi cosa. Adesso crolla il soffitto…”.

Che sia un ragazzo molto intelligente lo ha confermato anche il padre raccontando un episodio avvenuto una decina di anni fa: “Mario è un ragazzo che a me stupisce. Non mi dimenticherò mai una frase che mi ha detto quando aveva circa 5 anni: “Papino, ti posso dire una cosa?”. “Dimmi, dimmi”. “Ma secondo te, dopo il big bang, l’universo sta ancora in fase di esplosione o sta implodendo su se stesso tramite l’attrazione dei buchi neri”.

Mario Tricca: i social

Come molti suoi coetanei è molto attivo sui social. In particolare su Instagram raggiungibile a questo indirizzo:@ mario_tricca_

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

L’elenco completo dei 20 alunni de Il Collegio 4

Di seguito l’elenco degli alunni del reality show di Rai 2:

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming