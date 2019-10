Il Collegio 4 streaming e diretta tv: dove vedere il reality | Rai 2

Per tutti gli appassionati del genere, quella di martedì 22 ottobre 2019 è una data da cerchiare in rosso sul calendario: da stasera, infatti, su Rai 2 parte Il Collegio 4, docu-reality che come sempre sarà disponibile sia in diretta tv che in streaming.

Sono passati “solo” sette mesi dall’ultima edizione del programma, la numero tre. Ma visto il grande successo in termini di ascolti tv e anche l’attenzione crescente verso la trasmissione, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di far partire presto Il Collegio 4. Con tantissime novità: dall’ambientazione della scuola, che non sarà più un istituto degli anni Sessanta ma una scuola del 1982 (con tutte le differenze del caso), ad alcuni professori, dalle materie studiate alla voce narrante.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Era impossibile, infatti, non tener conto di tutto ciò che gli anni Ottanta hanno comportato per l’Italia e per il mondo: dalla riscoperta del calcio (nel 1982 la Nazionale italiana vinceva i Mondiali in Spagna) all’emergere della musica, della breakdance, delle nuove tecnologie (Commodore 64, VHS), fino all’informatica. Ad accompagnare il telespettatore attraverso questo viaggio sarà la voce narrante di Simona Ventura.

L’elenco e le informazioni sui professori de Il Collegio 4

In attesa della messa in onda, prevista per stasera a partire dalle 21:20, vediamo insieme dove è possibile vedere in diretta tv e in streaming le puntate de Il Collegio 4.

Il Collegio 4 in diretta tv: dove vederlo

Come ogni anno, anche in questa stagione Il Collegio andrà in onda su Rai 2. Per trovare il canale, vi basta sintonizzarvi al tasto numero due del vostro digitale terrestre. Rai 2 è presente anche nella sua versione in HD, al tasto 502. Inoltre, se siete clienti Sky, potete vedere Il Collegio 4 anche al tasto 102 della celebre pay-tv.

Le puntate andranno in onda ogni martedì, a partire dal 22 ottobre 2019, alle 21:20.

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

Il Collegio 4 streaming: dove vederlo su pc, smartphone e tablet

Se però non riuscite a vedere le puntate de Il Collegio 4 in diretta tv, non temete. Potete sempre usufruire dello streaming, sia in contemporanea con la messa in onda su Rai 2, sia successivamente.

Il reality, infatti, sarà disponibile anche su RaiPlay, l’ormai celebre piattaforma di streaming di viale Mazzini. Per utilizzare la piattaforma (disponibile sia sul sito ufficiale, sia tramite l’omonima app compatibile sia con Android, che con Apple), vi basta registrarvi. La registrazione è completamente gratuita, ma serve una mail o un account social.

Tutti gli alunni de Il Collegio 4

Dopo la registrazione, sarà sufficiente fare l’accesso con le vostre credenziali, scegliere Rai 2 nel menu a tendina e godervi la diretta streaming de Il Collegio 4. Dal giorno dopo rispetto alla messa in onda di ogni puntata, il reality sarà disponibile in ogni momento, tramite la funzione on demand, sulla stessa piattaforma. Per recuperare ogni puntata e non perdervi neanche un minuto della trasmissione.

Dove vedere Rai 2 in streaming