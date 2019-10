Il Collegio 4, gli alunni: ecco i nomi dei venti studenti del cast | Rai 2

Venti nuovi alunni sono pronti a intraprendere l’avventura de Il Collegio 4: il celebre docu-reality di Rai 2 torna da stasera, martedì 22 ottobre 2019, in prima serata sulla seconda rete nazionale e promette spettacolo e tante novità, a partire dal cast dei suoi giovani studenti.

A pochi mesi dalla fine della terza edizione del programma (la puntata finale è andata in onda lo scorso 12 marzo), gli spettatori di Rai 2 potranno nuovamente varcare le porte del Collegio per la nuova stagione, totalmente rivoluzionata rispetto alle precedenti.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

A partire dalla voce narrante, che non sarà più quella di Giancarlo Magalli, bensì quella di Simona Ventura, fino all’ambientazione. I tumultuosi anni Sessanta, infatti, lasceranno il posto agli altrettanto incredibili anni Ottanta: gli anni della grande crescita economica nel nostro paese, che corrispose anche all’arrivo di nuove tecnologie, dell’informatica, della musica moderna, della breakdance e di tanti altri aspetti che Il Collegio 4 non mancherà di trattare nel dettaglio.

A cambiare è anche l’età media degli alunni del Collegio: se la scorsa edizione il cast era composto da studenti tra i 13 e i 17 anni, quest’anno il limite si è alzato fino ai 19. Cambiano le materie, ma non il format: ogni alunno dovrà studiare per sostenere gli esami finali, validi per la licenza media.

Le anticipazioni della prima puntata

Ma chi sono gli studenti de Il Collegio 4? Vediamo insieme l’elenco degli alunni ammessi nel cast e qualche informazione su ognuno di loro.

L’elenco e le informazioni sui professori de Il Collegio 4

Il Collegio 4, gli alunni: ecco chi sono

Sono venti gli alunni che compongono il cast de Il Collegio 4. Ciascuno di loro ha dovuto superare una selezione durissima: basti considerare che, secondo quanto comunicato dalla Rai, sono stati circa 22mila i ragazzi che si sono presentati ai casting.

Ecco l’elenco completo degli alunni de Il Collegio 4:

Aresta Mariana : 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente. Ha la media scolastica del 7 e frequenta il liceo scientifico

: 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente. Ha la media scolastica del 7 e frequenta il liceo scientifico Brondin Martina , 17 anni di Albignasego (PD). L’artista. Media del 5 al liceo artistico

, 17 anni di Albignasego (PD). L’artista. Media del 5 al liceo artistico Busciantella Ricci Asia , 15 anni di Trevi (PG). La strafottente. Media del 6, frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica

, 15 anni di Trevi (PG). La strafottente. Media del 6, frequenta il primo anno dell’istituto professionale di Grafica Cardamone Francesco , 14 anni Roma. Il narciso. Frequenta la terza media con media scolastica del 9. Ha una fissazione per i suoi capelli

, 14 anni Roma. Il narciso. Frequenta la terza media con media scolastica del 9. Ha una fissazione per i suoi capelli Ciupilan George , 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni. Media del 5 al secondo anno dell’istituto geometra. Molto vivace

, 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni. Media del 5 al secondo anno dell’istituto geometra. Molto vivace Crispino Vincenzo , 16 anni di Napoli. Il gigante buono. Frequenta la prima superiore all’istituto di Economia aziendale, con una media del 6

, 16 anni di Napoli. Il gigante buono. Frequenta la prima superiore all’istituto di Economia aziendale, con una media del 6 D’Addario Vilma Maria , 15 anni di Potenza. La chiacchierona. Frequenta la quarta ginnasio con la media del 7

, 15 anni di Potenza. La chiacchierona. Frequenta la quarta ginnasio con la media del 7 Djordjevic Alex , 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho. Media del 6/7, sogna di fare lo stilista

, 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho. Media del 6/7, sogna di fare lo stilista Dorelfi Claudia 14 anni Roma. La sanguigna. Terza media con la media del 5

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

L’appuntamento con Il Collegio 4 è ogni martedì a partire da stasera, 22 ottobre, alle 21,20 su Rai 2.

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming