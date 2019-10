Ciupilan George, chi è l’alunno “Dongiovanni” de Il Collegio 4

Venti nuovi alunni sono pronti a intraprendere l’avventura de Il Collegio 4 (celebre docu-reality di Rai 2 in onda dal 22 ottobre 2019). Tra questi c’è George Ciupilan, 16enne con origini rumene che vive a Stella, in provincia di Savona.

Ma chi è George Ciupilan? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sul giovane protagonista del reality di Rai 2:

“Ciao sono George, ho 16 anni e lei – indicando la mamma – da piccolo è stato il mio primo amore, però adesso ne ho una fila esagerata. Le ragazze? Sono tanta roba”. Queste le prime parole di George nel suo video di presentazione, in cui non fa tesoro del suo essere un po’ “dongiovanni”. E come tale George balla latino-americano per conquistare più cuori possibili, perché “quando balli sei molto più sexy”. Il 16enne racconta che fino agli 8 anni non ha avuto sua madre vicina, visto che dalla Romania si è trasferita in Italia per migliorare la sua vita e quella della sua famiglia. “Quando l’ho vista per la prima volta ho pensato che era bellissima”, sono le parole di George.

George Ciupilan: curiosità e social

George ha un profilo Instagram seguito da circa 12mila persone dove il ragazzo pubblica foto che lo ritraggono mentre balla o fa sport.

