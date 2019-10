Nicolò Robbiano: chi è “il disc jockey” de Il Collegio 4

Nicolò Robbiano: chi è “il disc jockey” (dj) de Il Collegio 4

Dal 22 ottobre 2019 su Rai 2 va in onda Il Collegio 4, docureality che vede la partecipazione di Nicolò Robbiano, ragazzo di 15 anni di Quattordio, comune in provincia di Alessandria (Piemonte).

Ma chi è Nicolò Robbiano? Qual è la sua storia? La sua famiglia? I social? Vediamolo insieme:

Nicolò ha una grande passione la musica ed ha le idee chiarissime: “Per ora sono un ragazzo normale, ma tra poco sarò sulla bocca di tutti. Le ragazze e la musica sono le ragioni per cui mi sveglio – le sue parole -. Da grande il mio piano è quello di fare il dj. Da anni ho solo questa passione e non ho piani b: 100 per cento su questo obiettivo”. In merito alle ragazze ha poi aggiunto: “Ho successo con le ragazze, non ne ho mai una fissa. Se in collegio ne trovo una che sa tenermi testa, potrebbe nascere qualcosa…”.

A confermare che la musica sia la grande passione di Nicolò Robbiano sono stati i genitori: “Suonare in un festival davanti a migliaia di persone sarebbe il suo sogno”, ha detto il papà. “Io andrei a vederlo sotto il palco”, gli ha fatto eco la madre. Curiosità: Nicolò ha un fratello.

Nicolo Robbiano: i social

Ovviamente Nicolò è molto attivo sui social. In primis Instagram (qui il suo profilo) dove posta diverse foto e stories.

