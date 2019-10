Francesco Cardamone, chi è il “Narciso” de Il Collegio 4

Francesco Cardamone è uno degli alunni de Il Collegio 4. Si definisce Narciso perché tiene moltissimo alla sua immagine, al mattino non si esce di casa se non ha stirato la maglietta da indossare e senza prima aver fatto lo shampoo.

“Amo vestirmi bene e vestirmi perfetto. Sono narciso e mi piaccio molto, ai capelli ci tengo molto, ogni mattina me li lavo. Generalmente non sopporto chi si veste male”, così si presenta Francesco.

Romano doc, Francesco ha 14 anni, porta sempre con sé una borsa con un phon perché guai a chi gli tocca i capelli e non può fare a meno dello shopping.

“Amo la moda e ho lo shopping convulsivo. Sul telefono ho salvata la carta di credito di nonno e faccio tantissimi acquisti”.

Francesco precisa di andare più d’accordo con le ragazze che con i ragazzi, spiegando semplicemente che “le ragazze si vestono meglio, i ragazzi pare che si vestono al buio, forse non pagano la bolletta della luce?”.

Nel video raffigurante la sua backstory, Francesco viene inquadrato mentre si prepara, spruzzando profumo e guardandosi allo specchio. L’inquadratura si sofferma un istante di troppo su una classica t-shirt bianca con su incisa la frase secca: “Non imitarmi” da perfetto Narciso qual è.

Nonostante la sua particolare attenzione per l’estetica, Francesco non è presente sui social, a differenza dei suoi compagni di classe, quindi non lo troverete su Instagram.

