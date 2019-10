Giulio Maggio: chi è “La peste” de Il Collegio 4

Giulio Maggio è un ragazzo di 15 anni di Montespertoli (provincia di Firenze) e partecipa come concorrente a Il Collegio 4, reality show in onda dal 22 ottobre 2019 su Rai 2.

Ma chi è realmente Giulio Maggio? Come va a scuola? Qual è la sua storia? La sua famiglia? Vediamolo insieme:

“Mi piacciono tantissimo le ragazze e poco i professori e che ci posso fare… Non mi garbano… In classe mi garba un sacco fare casino con i miei compagni – le sue parole nella scheda di presentazione -. Il rapporto con le ragazze è buono perché sono “femminaro”, mi garba andare a rimorchiare. Il mio motorino lo uso sempre, tra un po’ anche per andare in bagno. Ho sempre sognato di diventare un calciatore forte. Il calcio è la mia vita. Prof, state attenti a Giulio perché vi farà dannare”.

Un rapporto con la scuola molto complicato come confermato dalla mamma di Giulio: “Ha un rapporto pessimo con i libri e con la scuola. Molto raramente lo vedo prendere in mano un libro”.

Il ragazzo si descrive come un tipo molto sicuro di sé. E, infatti, annunciando la sua avventura televisiva ai numerosi fan che lo seguono su Instagram (oltre 7.700 follower), ha scritto: “Collegio non ti temo” a corredo di una foto posata in un parco.

Zoppica in quasi tutte le materie, specialmente in matematica. Finora se l’è sempre cavata per il rotto della cuffia, ma ora rischia la bocciatura.

Giulio Maggio è un grande tifoso della Fiorentina ed è appassionato di computer e video editing, tutte cose che si dovrà dimenticare al Collegio visto che non sono ammessi smartphone, tablet e tutto ciò che è tecnologico.

Giulio Maggio: i social

Sui social, come tutti i ragazzi della sua età, è particolarmente attivo. In particolare su Instgram (qui il suo profilo) dove posta diverse foto.

