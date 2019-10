Sara Piccione: chi è “Miss dolcezza” de Il Collegio 4

Sara Piccione è una delle concorrenti de Il Collegio 4, reality show in onda dal 22 ottobre 2019 su Rai 2. Sara è una ragazza di 16 anni di Dolo (provincia di Venezia). Ma chi è realmente Sara Piccione? Qual è la sua storia? La sua famiglia? I social? Vediamolo insieme:

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

“La mia famiglia mi dice che sono molto bella e io sto facendo di tutto per crederci – le sue parole nella scheda di presentazione -. Devo sempre truccarmi, vestirmi bene e farmi i capelli perché altrimenti non esco di casa. Ho aperto una pagina sui social per far vedere alle persone la parte migliore di me e nascondere la parte più brutta.

A scuola però la ragazza sembra avere problemi: “Dall’asilo alle elementari avevo delle maestre che mi facevano molta paura. Infatti tutt’ora ho questo rifiuto: quando c’è un interrogazione io abbasso la voce e mi chiudo in me stessa. Spero che Il collegio mi aiuti a superare le mie paure”.

Scuola che comunque resta fondamentale per la famiglia: “Ci sono delle priorità nella vita come la scuola”, ha infatti ammonito il papà.

Sara ha un fratello di nome Mattia e un cane (un barboncino). È stata eletta Miss Gidiferroblog 2018 al concorso Miss Aspiranti Fotomodelle e Miss Bottrighe 2018. Nel 2019 invece è stata Miss IloveBikini al concorso Miss Red Carpet 2019. Ha fatto per diversi anni nuoto a livello agonistico, danza hip hop e ginnastica artistica. Sogna di diventare una brava estetista, ma anche una modella e fotomodella per agenzie importanti.

Sara Piccione: i social

Sui social, come tutte le ragazze della sua età, è particolarmente attiva. Ecco i suoi profili:

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

L’elenco completo dei 20 alunni de Il Collegio 4

Di seguito l’elenco degli alunni del reality show di Rai 2:

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming