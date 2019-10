Roberta Maria Zacchero: chi è “la ribelle” de Il Collegio 4

Venti nuovi alunni sono pronti a intraprendere l’avventura de Il Collegio 4 (celebre docu-reality di Rai 2 in onda dal 22 ottobre 2019). Tra questi c’è Roberta Maria Zacchero, 16enne di Torino, definita “la ribelle”.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Ma chi è Roberta Maria Zacchero? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sulla giovane protagonista del reality di Rai 2:

“I miei ci provano a tenermi a bada, ma sono il capo di me stessa – le sue parole con cui si è presentata -. Nella mia vita le regole me le do io, e i limiti me li metto io. Il mio motto, sin da quando sono piccola, è “Io sola””. Parole che descrivono bene il tipo di personaggio.

Una ragazza che, nonostante la giovanissima età, ha già vissuto un periodo buio: “Lo scorso anno sono stata ricoverata per anoressia ed è stato un problema che mi ha cambiato completamente la vita – ha detto Roberta Maria Zacchero -. Ho imparato ad amarmi e conoscermi a fondo. Me lo porterò dietro per sempre e quello che sono ora lo devo anche a quello che ho vissuto e superato”.

Un carattere forte: “So fare sentire veramente tanto la mia voce. Se inizi una guerra con me, stai sicuro che la vinco io”.

A confermare le sue parole sono stati i genitori (separati, lei vive con la madre): “Robi ha questa corazza che si è costruita per difendersi da tutto, dal mondo e dalle sofferenze – ha detto la mamma -. Se le pestano i piedi si difende con le unghie e con i denti…”. Simili le parole del padre: “È una ragazza molto anarchica. Insurrezionalista, la chiamo io ogni tanto”.

Roberta Maria Zacchero: curiosità e social

Roberta ha un piercing al naso e tre tatuaggi: uno sul braccio destro, uno sul braccio sinistro e uno sull’avambraccio destro. Non è figlia unica, ma ha un fratello. Nel maggio 2018 ha partecipato alla terza tappa di Miss Reginetta d’Italia classificandosi terza. È protagonista del video di Liner, La mia fragilità insieme a Stefano Sciuto.

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

Roberta, come tantissimi suoi coetanei, è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram e TikTok dove ha migliaia di follower. Ecco i suoi canali ufficiali:

Instagram: @robertazacchero

TikTok: @robertazacchero

Facebook: roberta.zacchero

Twitter: @sorridimimostro

Pinterest: Robyrockzak

Il Collegio 3: promossi e bocciati della scorsa edizione del programma

L’elenco completo dei 20 alunni de Il Collegio 4:

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming