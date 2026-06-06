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Belle e Sebastien – Amici per sempre: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Belle & Sebastien – Amici per sempre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Belle & Sebastien – Amici per sempre, film del 2018 diretto da Clovis Cornillac. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono trascorsi due anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, nel frattempo il ragazzo è cresciuto, ha 12 anni e Belle ha avuto tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle, che quindi vuole riprendere, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe e dai suoi tre cuccioli.

Belle & Sebastien – Amici per sempre: il cast

Abbiamo visto la trama di Belle & Sebastien – Amici per sempre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Félix Bossuet: Sebastien
  • Tchéky Karyo: Cesar
  • Clovis Cornillac: Joseph
  • Thierry Neuvic: Pierre
  • Margaux Châtelier: Angelina
  • André Penvern: Urbain
  • Anne Benoît: Madeleine
  • Lilou Fogli: Lisa
  • Naëlle Thomas: Marie
  • Octave Bossuet: Hector
  • Olivier Bouana: maestro di scuola

Streaming e tv

Dove vedere Belle & Sebastien – Amici per sempre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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