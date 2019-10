Asia Busciantella Ricci, chi è la “strafottente” de Il Collegio 4

Asia Busciantella Ricci è una degli alunni della quarta edizione de Il Collegio, il docureality di Rai 2 che propone anche quest’anno una classe ricca di ragazzi pronti a dare del filo da torcere ai professori.

Asia ha 15 anni ed è di Trevi, in provincia di Perugia, e si presenta sin da subito con un grande sorriso e un animo esuberante.

“Dovrei contare fino a dieci prima di rispondere male, ma chi ce la fa?”, è questo il biglietto da visita di Asia Busciantella Ricci, sin dai primi secondi del video che la ritrae protagonista.

“Io ho un carattere tosto, sono tanto testarda e orgogliosa, difficilmente mi faccio mettere i piedi in testa, anche da mamma e da papà”, spiega Asia.

La madre, chiamata in causa nel video che rappresenta la backstory di Asia, spiega: “Lei deve dire sempre la sua. Quando vado a parlare con i professori mi dicono sempre: ‘Asia va bene, ma deve stare zitta’”.

Asia, il cui accento la rende particolarmente riconoscibile, non è molto amata dalle compagne di classe della nuova scuola. Ha cambiato perché nella precedente scuola aveva tutti i professori contro, ma anche qui non sembra aver perso l’abitudine di rispondere male ai docenti. “Se qualcosa non mi sta bene, rispondo. Se c’è qualche problema ,metto i pattini e sto meglio. Mi sembra di volare, sembra di essere in un altro mondo”.

E poi Asia conclude: “Non sono una che si tiene le cose dentro, mi ci vedo tra quelli che in classe rispondono ai professori a Il Collegio. Se non rispondo bene a casa, figuriamoci là”.

Asia Busciantella Ricci: Instagram

Asia Busciantella ha scoperto la passione per i pattini a 4 anni e vorrebbe partecipare a Il Collegio per migliorare la sua disciplina.

Chi vuole seguire Asia può trovare qui il suo account Instagram, già ricco di follower (supera i 13mila).

