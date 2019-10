Il Collegio 4, il cast e quando inizia la nuova edizione ambientata nel 1982

Sta per partire una nuova edizione de Il Collegio, la trasmissione di Rai 2 che vedrà come voce narrante di quest’anno Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli. Sono 20 gli alunni nel cast dell’edizione 2019 del programma, ambientato quest’anno nel 1982.

La location è quella di sempre: il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Ma quando inizia Il Collegio 4? La trasmissione va in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 22 ottobre alle 21.20.

Nel cast troveremo, oltre ai nuovi alunni, un corpo docenti fortemente rinnovato, con però alcune gradite conferme come Andrea Maggi (prof. di italiano) e il preside Paolo Bosisio.

Il collegio 4 cast, chi sono i 20 alunni della nuova edizione

Sono ben 22mila i ragazzi che hanno partecipato alle selezioni per entrare nel cast de Il Collegio. Ecco i nomi dei 20 alunni di questa edizione:

Aresta Mariana : 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente

: 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente Brondin Martina , 17 ani di Albignasego (PD). L’artista

, 17 ani di Albignasego (PD). L’artista Busciantella Ricci Asia , 15 anni di Trevi (PG). La strafottente

, 15 anni di Trevi (PG). La strafottente Cardamone Francesco , 14 anni Roma. Il narciso

, 14 anni Roma. Il narciso Ciupilan George , 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni

, 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni Crispino Vincenzo , 16 anni di Napoli. Il gigante buono

, 16 anni di Napoli. Il gigante buono D’Addario Vilma Maria , 15 anni di Potenza. La chiacchierona

, 15 anni di Potenza. La chiacchierona Djordjevic Alex , 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho

, 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho Dorelfi Claudia 14 anni Roma. La sanguigna

14 anni Roma. La sanguigna Fazzi Samuele 17 anni di Massa. Il musicista

17 anni di Massa. Il musicista Gioia Maggy 14 anni di Milano. La saputella

14 anni di Milano. La saputella Maggio Giulio 15 anni di Montespertoli (Fi). La peste

15 anni di Montespertoli (Fi). La peste Matera Benedettagea , 14 anni Napoli. La peperina

, 14 anni Napoli. La peperina Montuori Gabriele 14 anni di Marcianise (CE). Il dottore

14 anni di Marcianise (CE). Il dottore Musella Gianni Nunzio 17 anni di Moncalieri (TO). Il rapper

17 anni di Moncalieri (TO). Il rapper Piccamiglio Alysia 15 anni di Soldano (IM). La leonessa

15 anni di Soldano (IM). La leonessa Piccione Sara 16 anni di Dolo (VE). Miss dolcezza

16 anni di Dolo (VE). Miss dolcezza Robbiano Nicolò 15 anni di Quattordio (AL). Il disc jockey

15 anni di Quattordio (AL). Il disc jockey Tricca Mario 15 anni di Castel Madama (Roma). Il filosofo

15 anni di Castel Madama (Roma). Il filosofo Zacchero Roberta Maria 16 anni di Torino. La ribelle

Il collegio 4 cast, i professori

Completano il cast i professori de Il Collegio 4. In primis torna il preside interpretato da Paolo Bisisio. Tra i docenti, confermati David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Lucia Gravante (Sorvegliante) e Piero Maggiò (Sorvegliante).

Le novità sono date da Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Il collegio Off, il format per il web con Niccolò Bettarini

L’altra grande novità di questa edizione, che inizia su Rai 2 il 22 ottobre 2019, è la presenza di Simona Ventura come voce narrante al posto di Giancarlo Magalli. Inoltre sulle piattaforme digitali sarà possibile seguire lo spin-off Il Collegio Off un format web itinerante in cui l’influencer e youtuber Valeficent e l’esordiente Niccolò Bettarini (figlio di Simona Ventura) andranno alla ricerca degli ex alunni della terza edizione del programma per farsi raccontare come hanno vissuto quell’esperienza e le loro speranze per il futuro.

Questi contenuti saranno disponibili su Rai Play, YouTube e Instagram.