Venti nuovi alunni sono pronti a intraprendere l’avventura de Il Collegio 4 (celebre docu-reality di Rai 2 in onda dal 22 ottobre 2019). Tra questi c’è Mariana Aresta, 16enne originaria di Bitritto che frequenta il terzo anno del liceo scientifico Scacchi di Bari.

Ma chi è Mariana Aresta? Qual è la sua storia? Di seguito qualche informazione e curiosità sulla giovane protagonista del reality di Rai 2:

“Nata da mamma brasiliana e papà italiano, Mariana è chiacchierona, determinata e impulsiva, con un caratterino pungente. È fermamente convinta di essere la migliore in ogni cosa che fa. Adora stare al centro dell’attenzione, essere considerata “particolare” e distinguersi dai suoi coetanei: per questo sfoggia un look anni 60-70. è ossessionata dall’estetica e dal make up. Ha un bellissimo rapporto con la mamma che considera la sua migliore amica, fanno insieme molti viaggi”.

Mariana ha una fidanzata, Enrica, ma come ha dichiarato in un’intervista a Webboh trova “insensato” fare coming out. “Enrica ha preso bene la mia partecipazione al Collegio, anche se mi ha avuta distante per oltre 900 chilometri e non abbiamo potuto parlare per un po’. Stiamo insieme da quattro mesi”, ha raccontato la 16enne.

Mariana Aresta: curiosità e social

Anche se è solo una giovane adolescente, Mariana è già nota a un vasto pubblico vista la sua attività di influencer. Il suo profilo Instagram conta più di 60mila follower, mentre quello Tik Tok – dove è Nanatears – ne ha 400mila.

