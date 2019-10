Claudia Dorelfi, chi è “La sanguigna” de Il Collegio 4

Claudia Dorelfi è una delle alunne della nuova edizione de Il Collegio 4, la trasmissione di Rai 2 che ricrea una classe, con un preside e dei professori, con l’obiettivo di portarli a superare gli esami di terza media. Ma chi è Claudia Dorelfi?

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Simona Ventura come voce fuori campo al posto di Giancarlo Magalli. Il Collegio quest’anno è ambientato nel convitto di Celano di Caprino Bergamasco. Inoltre si lasciano i tormentati anni Sessanta della passata stagione e ci si sposta negli anni Ottanta, in particolare nel 1982.

Niente smartphone, dunque, o altri contatti con l’esterno. Novità anche per quanto riguarda i professori, mentre il preside è nuovamente Paolo Bosisio.

Claudia Dorelfi racconta che per lei studiare è una perdita di tempo e a detta sua avrebbe dovuto essere bocciata sia in prima che in seconda media. Molto litigiosa, ha un rapporto difficile con i compagni e non si fa problemi a litigare con i professori.

Anche con i propri genitori il rapporto non è sereno perché non ama molto rispettare le regole. Da grande vorrebbe fare la stilista.

Claudio Dorelfi in un’intervista alla redazione de Il Collegio ha raccontato: “Ho un carattere forte ed è meglio non farmi arrabbiare, perché non ho limiti. Amo il rischio, posso ammazzare di botte chi non sopporto. Dalla mattina da sera sto fuori casa: io e la scuola siamo come cani e gatto”. Non a caso il suo soprannome è La Sanguigna.

Come molti suoi coetanei è molto attiva sui social. In particolare su Instagram è già seguito da oltre 15mila persone.

