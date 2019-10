Il Collegio 4, i professori: ecco i nomi dei dodici docenti del cast | Rai 2

Sono dodici i professori nel cast della nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 in onda in prima serata dal 22 ottobre 2019. Tra gradite conferme e interessanti new entry, il programma si presenta con un cast rinnovato, e promette come al solito grande spettacolo. Venti i nuovi alunni di questa scuola, chiamati ad arrivare a ottenere la licenza media.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Simona Ventura come voce narrante. La conduttrice si conferma il volto principale di Rai 2, e prende così il posto di Giancarlo Magalli nel ruolo di guida. Ma non solo. Un’altra grande novità è data dall’ambientazione: non più gli anni Sessanta, con il loro clima di ribellione, ma ci si sposta negli anni Ottanta, esattamente nel 1982.

Un anno storico in cui l’Italia ha vinto i Mondiali e in cui nelle case degli italiani il primo computer, il Commodore 64.

A cambiare è anche l’età media degli alunni del Collegio: se la scorsa edizione il cast era composto da studenti tra i 13 e i 17 anni, quest’anno il limite si è alzato fino ai 19. Ma chi sono i professori de Il Collegio 4? Vediamo insieme l’elenco dei docenti nel cast e qualche informazione su ognuno di loro.

Il Collegio 4, i professori: chi sono

A interpretare il preside de Il Collegio è il confermatissimo Paolo Bisisio, che nel corso della scorsa stagione venne travolto dalle polemiche per alcune sue vecchie dichiarazioni su Laura Boldrini.

Tra i docenti ci sono alcune new entry, vale a dire gli insegnanti di: educazione fisica, educazione musicale, aerobica, informatica e breakdance. Ecco il cast completo con tutti i professori de Il Collegio 4:

David Wayne Callahan (Inglese)

(Inglese) Alessandro Carnevale (Arte)

(Arte) Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica)

(Italiano ed Educazione Civica) Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze)

(Matematica e Scienze) Luca Raina (Storia e Geografia)

(Storia e Geografia) Lucia Gravante (Sorvegliante)

(Sorvegliante) Piero Maggiò (Sorvegliante)

(Sorvegliante) Daniele Calanna (Educazione fisica)

(Educazione fisica) Giovanna Giovannini (Educazione musicale)

(Educazione musicale) Valentina Gottlieb (Aerobica)

(Aerobica) Carlo Santagostino (Informatica)

(Informatica) Carmelo Trainito (Breakdance)

Scopriamo qualcosa in più su ognuno di loro.

Il Collegio 4 professori: David Wayne Callahan

David Wayne Callahan è il professore di Inglese de Il Collegio 4, in onda su Rai 2 dalle 21.20. Attore appassionato di teatro e arte, È nato e cresciuto in America e si è trasferito in Italia a circa 30 anni. Ha preso parte ad alcune fiction di successo tra cui CentoVetrine e Vivere, inoltre ha doppiato molti film e documentari, oltre a parecchi spot pubblicitari.

Il Collegio 4 professori: Alessandro Carnevale

Molto affascinante, Alessandro Carnevale è il professore di educazione artistica. Sa piccolo voleva fare l’astronauta o lo scienziato. Ha 28 anni ed è originario di Bragno, in provincia di Savona, e si è diplomato al liceo artistico Martini di Savona.

Si tratta di un artista e un pittore molto affermato, infatti è stato inserito dall’Art People Gallery di San Francisco nella lista dei 500 artisti emergenti più interessanti al mondo.

Il Collegio 4 professori: Andrea Maggi

Classe 1974, Andrea Maggi è il professore di italiano e latino de Il Collegio 4. Laureato in Lettere, non è un attore, ma nella vita reale fa proprio l’insegnante di italiano. Si definisce molto severo e tradizionalista, ma non ama urlare quando i suoi ragazzi sbagliano.

Ha iniziato a fare il professore per Il Collegio già dalla prima edizione del 2016. Si dice fissato per la calligrafia.

Il Collegio 4 professori: Maria Rosa Petolicchio

Originaria della Campania, classe 1965, Maria Rosa Petolicchio insegna matematica e scienze. Amante della pulizia e dell’ordine, è sposata e vive a Pontecagnano Faiano. Amante dei social, pubblica spesso diversi scatti relativi alla sua vita privata.

È laureata in Scienze Biologiche presso l’Università Federico II di Napoli: il suo soprannome è Rottermeier, una cosa che non farà piacere ai suoi alunni.

Il Collegio 4 professori: Luca Raina

Luca Raina è il professore di Storia e Geografia de Il Collegio 4. Si tratta di uno dei volti noti del reality che punta a portare una classe, ambientata nel passato, a ottenere la licenza media. Nella vita reale è un insegnante di Lettere e vive a Legnano.

Particolarmente autorevole e severo, riesce a farsi rispettare anche senza alzare la voce.

Il Collegio 4 professori: Lucia Gravante

Lucia Gravante è la sorvegliante di questa quarta edizione. Classe 1967, si è iscritta all’ISEF perché sin da giovane il suo sogno era quello di insegnare educazione fisica. Con la laurea ha acquisito il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e ha iniziato ad insegnare alle elementari.

Affascinata dal mondo dello spettacolo e dalla recitazione, ha frequentato la scuola di danza classica di Anita Cedroni. Molto riservata, Lucia non è sui social. Ha recitato in film e fiction di successo come Sospetti, Baciamo le mani, Carabinieri, Bianca come il latte, rossa come il sangue.

Il Collegio 4 professori: Piero Maggiò

L’altro sorvegliante de Il Collegio 4 è Piero Maggiò. Si tratta di un ex pugile e modello molto famoso, anche per la sua somiglianza a Marlon Brando. Al grande pubblico si fa conoscere per aver interpretato Popeye in una pubblicità.

Tra i film e le fiction a cui ha preso parte ricordiamo anni 60, Casa Vianello, Don Luca, L’ispettore Coliandro e Crimini.

Il Collegio 4 professori: Daniele Calanna

Daniele Calanna è il professore di Educazione fisica de Il Collegio 4. Si è laureato in Scienze Motorie con ben 110 e lode. È istruttore di paracadutismo Militare, è insegnante di Scienze Motorie e Sportive ed è anche un apprezzato personal trainer.

Vive a Verona dove lavora anche presso la palestra Virgin Active.

Il Collegio 4 professori: Giovanna Giovannini

Giovanna Giovannini è la professoressa di Educazione musicale de Il Collegio 4. Ha iniziato a frequentare il Conservatorio di Padova: è riuscita a conseguire il diploma in canto come soprano leggero. poi si è spostata a quello di Bologna.

Nel 1995, ha deciso di fondare a Bologna un’accademia dal nome Arcanto. Tra le sue attività, è stata direttrice del Progetto Cori nelle scuole superiori di Bologna, ha ricoperto il ruolo di co-direttrice del Piccolo Coro Angelico.

Il Collegio 4 professori: Valentina Gottlieb

Valentina Gottlieb è l’insegnante di Aerobica. Di professione fa la ballerina e l’insegnante di aerobica. Sin da piccolissima matura una grande passione per la danza e raggiunge le più grandi capitali del mondo per proseguire i suoi studi e diventare una ballerina professionista, tra cui New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea.

Il Collegio 4 professori: Carlo Santagostino

Carlo Santagostino è l’insegnante di Informatica. Di lui purtroppo non abbiamo molte informazioni, visto che è una delle new entry. Lo conosceremo nel corso delle puntate de Il Collegio 4.

Il Collegio 4 professori: Carmelo Trainito

Carmelo Trainito è il docente di breakdance de Il Collegio. Molto affascinante, classe 1982, è un performer e ballerino di professione. Nato in Germania, si è poi trasferito in Sicilia. Già da piccolo sviluppa una passione per la danza.

Si è poi spostato a Milano per inseguire il suo sogno ed è entrato nella crew Natural Force.

L’appuntamento con Il Collegio 4 è ogni martedì a partire dal 22 ottobre, alle 21,20 su Rai 2.

