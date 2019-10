Benedettagea Matera, chi è la peperina de Il Collegio 4

Benedettagea Matera è una ragazza di 14 anni, di Napoli. A casa l’aspettano mamma, papà e i suoi tre fratelli più piccoli. Si definisce la cocca di casa con un debole per le bugie. “Chi non le dice?”.

Napoletana verace, Benedettagea non ha paura di dire quello che pensa, è una ragazza schietta che non le manda a dire neanche ai professori de Il Collegio.

Il padre la chiama Cleo, come Cleopatra (perché è solita trascorrere il suo tempo libero stando sdraiata sul letto) e la stessa Benedettagea ammette di non muovere un dito in casa per aiutare la mamma con le faccende domestiche.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Benedettagea è una ragazza sicura di sé, permalosa e coraggiosa, vanitosa e generosa con una forte vena polemica. Vorrebbe fare Il Collegio per provare a vivere lontano dalla famiglia, alla quale è molto legata.

Benedettagea ha una fobia per le galline: non mangerebbe per niente l mondo le zampe di gallina! Cosa vorrebbe fare da grande Benedettagea? La maestra d’asilo.

Benedettagea Matera sui social: Instagram

Benedettagea è una piccola celebrità sui social: in particolare su Instagram, il suo account può contare su quasi 10 mila follower, un numero destinato a crescere con la partecipazione a Il Collegio. Benedettagea pubblica tantissimi post, in genere fotografie che la ritraggono in posa. Qui potete trovare il suo profilo Instagram.

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

I professori della quarta edizione de Il Collegio

L’elenco completo dei 20 alunni de Il Collegio 4

Di seguito l’elenco degli alunni del reality show di Rai 2:

Dove vedere Il Collegio 4 in streaming