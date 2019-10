Vincenzo Crispino: chi è il “gigante buono” de Il Collegio 4

Parte martedì 22 ottobre 2019 Il Collegio 4, il reality di Rai 2 che quest’anno è ambientato nel 1982, tra i 20 alunni di questa edizione anche Vincenzo Crispino, 16enne di Napoli. Il suo soprannome è “Il gigante buono”. Ma chi è Mario Tricca? Qual è la sua storia?

per lui come per tutti gli altri suoi compagni l’obiettivo sarà quello, alla fine della trasmissione, di riuscire a ottenere la licenza media. Tra le novità di questa quarta stagione, la presenza di Simona Ventura, che prende il posto di Giancarlo Magalli nel ruolo di voce fuori campo. Il Collegio 4 quest’anno è ambientato nel convitto di Celano di Caprino Bergamasco.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Collegio 4: novità e cast

Vincenzo Crispino è nato a Scampia nel 2003, ha 16 anni e viene soprannominato dagli amici “il gigante buono”. Con i suoi genitori vive ancora in questo quartiere di Napoli spesso noto per la camorra e la droga. Ma Vincenzo ci tiene a sottolineare che Scampia non è solo questo.

Con la sua partecipazione spera infatti di abbattere lo stereotipo che circola intorno ai suoi conterranei. Si considera un bravo ragazzo, gli piace scherzare ed è molto alla mano. A scuola è stato più volte sospeso e non ama molto studiare.

I professori della quarta edizione de Il Collegio

I genitori sono separati e Vincenzo è molto legato al fratello maggiore, che gli ha trasmesso la passione per la cucina. Il suo sogno è aprire una pasticceria insieme a lui. Oltre al cibo e ai dolci, tra le sue passioni anche la musica, e in particolare il rap e la trap.

In un video di presentazione girato dalla redazione de Il Collegio 4 ha dichiarato: “Scampia non è Gomorra come molto pensano. Le Vele sono maestose. Mia madre mi ha trasmesso i valori. Mi fanno arrabbiare le bugie e se mi tocchi la famiglia. Preparare dolci è per me uno sfogo”.

Vincenzo Crispino: i social

Come molti suoi coetanei è molto attivo sui social. In particolare su Instagram è già seguito da oltre 12mila persone.

