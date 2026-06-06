Ascolti tv venerdì 5 giugno: Italia loves Unesco, L’erede, Quarto grado

Su Rai1, “Campioni del Mondo – Italia loves Unesco” ha conquistato 1.881.000 spettatori, pari al 14,9% di share. Su Canale5, “L’Erede” ha ottenuto 1.618.000 spettatori, con uno share del 13,2%. Su Rai2, “Ore 14 Sera” ha convinto 813.000 spettatori, pari al 7%. Su Rai3, Albatross ha segnato 515.000 spettatori (3,1%). Su Rete4, “Quarto Grado” ha informato 1.157.000 spettatori (9,8%). Su La7, Propaganda Live ha raggiunto 934.000 spettatori e il 7,3%. Su Tv8, “I delitti del BarLume – Indovina chi?” ha convinto 347.000 spettatori (2,3%). Sul Nove, “I Migliori Fratelli di Crozza” ha conquistato 588.000 spettatori con il 3.6%.