Ascolti tv venerdì 5 giugno: Italia loves Unesco, L’erede, Quarto grado

Ascolti tv venerdì 5 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 5 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Campioni del mondo – Italia loves Unesco. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Albatross. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Invasion – Sotto attacco. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 5 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 5 giugno 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, “Campioni del Mondo – Italia loves Unesco” ha conquistato 1.881.000 spettatori, pari al 14,9% di share. Su Canale5, “L’Erede” ha ottenuto 1.618.000 spettatori, con uno share del 13,2%. Su Rai2, “Ore 14 Sera” ha convinto 813.000 spettatori, pari al 7%. Su Rai3, Albatross ha segnato 515.000 spettatori (3,1%). Su Rete4, “Quarto Grado” ha informato 1.157.000 spettatori (9,8%). Su La7, Propaganda Live ha raggiunto 934.000 spettatori e il 7,3%. Su Tv8, “I delitti del BarLume – Indovina chi?” ha convinto 347.000 spettatori (2,3%). Sul Nove, “I Migliori Fratelli di Crozza” ha conquistato 588.000 spettatori con il 3.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, “Cinque Minuti” ha registato 3.627.000 spettatori (22,5%) e Affari Tuoi è arrivata a 3.987.000 spettatori (22,9%). Su Canale5, dopo “Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti” (3.163.000 – 19%), “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto 4.358.000 spettatori, pari al 24,9%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1, “Reazione a Catena – L’Intesa Vincente” ha registrato 2.208.000 spettatori, pari al 22,1%, mentre “Reazione a Catena” ha conquistato 3.341.000 spettatori, pari al 26,2%. Su Canale5, “Avanti il Primo” ha ottenuto 1.260.000 spettatori (14,2%), mentre “Avanti un Altro” ha convinto 1.963.000 spettatori (16,9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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