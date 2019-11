Andrea Bellantoni: chi è il nuovo alunno de Il Collegio 4

Andrea Bellantoni entra nel cast de Il Collegio 4 a partire dalla terza puntata, in onda su Rai 2 martedì 5 novembre 2019 in prima serata. Il docu-reality vede 20 alunni catapultati nel 1982, alle prese con esami, professori e materie da sostenere, con l’obiettivo di strappare la licenza media.

Andrea arriva a far parte de Il Collegio 4 insieme alla sua ragazza, Chiara Adamuccio: 17 anni entrambi, sono fidanzati da circa un anno. Andrea e Chiara prendono il posto di due alunni che hanno deciso di lasciare in anticipo la trasmissione: Benedetta Matera (che sentiva la nostalgia della famiglia) e Alysia Piccamiglio, che non ha superato l’esame di ammissione.

Ma chi è Andrea Bellantoni? Quali sono i suoi profili social e le sue passioni?

Andrea Bellantoni: curiosità e social

Di seguito qualche informazione e curiosità sul giovane protagonista del reality di Rai 2: classe 2002, Andrea è di Pomezia, comune in provincia di Roma. Capelli castano chiaro e occhi verdi, frequenta il quinto anno dell’Istituto per il turismo IPAA San Benedetto.

Ha una sorella di nome Sabrina e un fratello di nome Fabrizio, un cane di nome Lily e uno di nome Wolf. Tra i suoi hobby e le sue passioni, il calcio e i videogiochi.

In un post su Instagram Andrea Bellantoni ha scritto: “Lei in così poco tempo, senza mai vedersi è diventata una delle persone più importanti della mia vita. Nonostante i casini che sono successi, nonostante tutte le cose che sono successe va tutto bene.

Vi auguro di trovare delle persone come lei nella vostra vita, che ci siano in qualsiasi momento, che sono presenti anche quando tutto va una merda, che ti tirano su il morale alla prima cosa che dicono, che solo sentendo la loro voce vi facciano sorridere, come lei fa con me.

Ed ecco a cosa serve essere veri, a non dire cazzate ogni due secondi, a dirsi tutto e dirsi sempre la verità. Come abbiamo fatto e come facciamo noi. E poi vi lamentate se le amicizie vostre durano manco un mese. Fidatevi”, scrive Andrea Bellantoni, nuovo concorrente de Il Collegio 4.

L’elenco completo dei 20 alunni de Il Collegio 4:

