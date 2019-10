Il Collegio 4, anticipazioni prima puntata: cosa succede stasera, 22 ottobre

Inizia Il Collegio 4: stasera, martedì 22 ottobre 2019, su Rai 2 arriva la prima puntata del celebre reality show e le anticipazioni della vigilia promettono già spettacolo.

Quest’anno, per la prima volta nella storia del programma, i 20 studenti del collegio non faranno parte di una classe iscritta a un istituto degli anni Sessanta: le vicende, infatti, si sposteranno di vent’anni e il nuovo periodo storico sarà quello degli anni Ottanta, in particolare del 1982.

Un anno molto particolare, quello: dal punto di vista sportivo (l’Italia vinceva in Spagna il suo terzo Mondiale di calcio), tecnologico (arrivavano le prime VHS, il Commodore 64), musicale (spopolava Michael Jackson, iniziava a diffondersi la breakdance), artistico (nasceva la Urban art) e non solo.

Gli studenti del collegio, guidati dalla voce narrante di Simona Ventura (che ha preso il posto di Giancarlo Magalli), dovranno cimentarsi in nuove prove, con nuove materie da studiare (musica, breakdance, informatica e tanto altro). Insomma, la nuova edizione della trasmissione promette tanto spettacolo e moltissimi spunti.

Ma cosa succederà nella prima puntata de Il Collegio 4? Vediamo insieme le anticipazioni.

Il Collegio 4, le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata, che andrà in onda stasera – 22 ottobre 2019 – i venti studenti giungeranno al collegio. Avranno modo di prendere confidenza con le aule della struttura e abituarsi a questo salto indietro nel tempo fino al 1982.

Subito, per loro, arriveranno le prime prove. I sorveglianti, infatti, accompagneranno i venti ragazzi in aula magna, dove li attenderà la prima prova, il test di ingresso. Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno la divisa del Collegio: per qualcuno la gioia di intraprendere questa nuova avventura verrà rovinata dalla paura di restarne fuori.

A guidare il corpo docenti, ancora una volta, sarà il preside Paolo Bisisio, nonostante le polemiche che lo hanno travolto nel corso della scorsa stagione a proposito di alcune sue vecchie dichiarazioni su Laura Boldrini. Secondo le anticipazioni de Il Collegio 4, inoltre, nella prima puntata verranno presentati i nuovi insegnanti (Daniele Calanna, Educazione fisica; Giovanna Giovannini, Educazione musicale; Valentina Gottlieb, Aerobica; Carlo Santagostino, Informatica; Carmelo Trainito, Breakdance.

Sarà solo l’inizio di una settimana densa di emotività, in cui non mancheranno ovviamente i primi segnali di ribellione: Il preside sarà costretto sin da subito a prendere provvedimenti.

L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 22 ottobre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

