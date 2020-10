X Factor 2020: concorrenti, giudici, quante puntate, ospiti e streaming

Da giovedì 29 ottobre 2020 su Sky Uno tornano i LIVE di X Factor 2020. Dopo le audizioni, i bootcamp e i last call, il talent show è pronto ad entrare nel vivo con la competizione in diretta e il giudizio del pubblico. Alla conduzione ci sarà, ovviamente, Alessandro Cattellan, ormai storico padrone di casa dello show targato Sky. Edizione che è stata portata avanti (e lo sarà ancora) nel pieno rispetto delle regole anti-covid dettate dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi: distanziamento, mascherine, controlli e quant’altro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Giudici

Partiamo dai giudici di X Factor 2020. Quest’edizione accoglie in giuria dei volti nuovi e dei veterani del programma. A giudicare i ragazzi saranno:

Emma è conosciuta in Italia per la sua voce graffiante, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa, ha festeggiato proprio quest’anno dieci anni di musica e, dopo aver partecipato a Sanremo, è arrivata in casa X-Factor, pronta a valutare i giovani talenti. Un altro nuovo giudice è Hell Raton, conosciuto nella scena rap italiana grazie a Machete, agli anni trascorsi dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records fondata nel 2013 e di cui è CEO e direttore creativo. In più guida la produzione artistica dei Me Netx, agenzia di management, promotore di vari progetti benefici. Al loro fianco tornano Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, e Mika, giudice molto amato per le edizioni italiane ma conosciuto anche e soprattutto all’estero per i suoi successi musicali. A guidare i quattro giudici sarà anche questa volta Alessandro Cattelan.

X Factor 2020: i concorrenti (cantanti) in gara

Abbiamo visto i giudici di X Factor 2020, ma quali sono i cantanti in gara, i concorrenti? Di seguito le squadre complete:

UNDER UOMINI (giudice Emma):

Santi: Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Blue Phelix: Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra.

Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Blind: Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia

UNDER DONNE (giudice Hell Raton):

Mydrama: Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa.

Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa. Casadilego: Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell.

Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell. Cmqmartina: Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza. Ha già una discreta gavetta alle spalle, con alcuni singoli e un album.

OVER (giudice Mika):

Eda Marì: Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS).

Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS). Vergo: Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”.

Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”. N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare): Michelangelo Mercuri, 29 anni nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station. Alle audition ha presentato il suo inedito “Attenti al Loop“.

GRUPPI (giudice Manuel Agnelli):

I Little Pieces of Marmelade: Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN).

Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). I Manitoba: Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine.

Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine. I Melancholia: band umbra di Foligno (PG) composta da Benedetta, voce, 22 anni; Fabio tastiere 24 anni; Filippo chitarra 23 anni.

Inediti

Quali sono i titoli degli inediti di X Factor 2020? Eccoli:

X Factor 2020: come si vota

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana. Ovviamente le varie sessioni di voto saranno aperte e chiuse dal conduttore, Alessandro Cattelan.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per X Factor 2020? In tutto, dalle audizioni alla finale dei Live, sono previste 14 puntate. Ma come sono suddivise? Tre puntate sono state dedicate alle audition; due ai Bootcamp; 1 ai Last Call; e 8 ai live. La prima puntata è andata in onda giovedì 17 settembre 2020; l’ultima – la finale di X Factor 2020 – verrà trasmessa il 17 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata (last call): giovedì 22 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020

Tredicesima puntata (live): giovedì 10 dicembre 2020

Quattordicesima puntata (finale live): giovedì 17 dicembre 2020

Ospiti

Come ogni anno durante i Live di X Factor 2020 saranno presenti tantissimi ospiti italiani e internazionali che calcheranno il palco e incontreranno i ragazzi in gara. Al momento il riserbo sui nomi è totale. Vi terremo informati.

Streaming e tv

Dove vedere i LIVE di X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

