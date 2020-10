Cornici bianche: testo e significato dell’inedito di Mydrama a X Factor 2020

CORNICI BIANCHE TESTO – L’inedito di Mydrama (nome d’arte di Alessandra Martinelli, 22 anni) a X Factor 2020 si chiama Cornici bianche, una canzone che la giovane artista delle Under Donne (il team di Hell Raton) sente particolarmente. Ma vediamo insieme il testo integrale della canzone presentata a XF2020:

Lasciami ancora quei fiori sopra questo tavolo

Voglio vedere il colore che poi mi fa ripensare a te

Prenderò ancora un minuto per capire come sto

E dirmi poi quanto dura perché io correvo via da te

Cornici bianche risaltano

D’oro e d’acciaio

Lascia vedere i tuoi occhi diversi da un mio satellite

Scaliamo sopra giganti che

Poi sanno dove sto

Non ricordarmi quell’ora perché

Siamo come frammenti di storia ma..

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Lasciami stare perché non vorrò più ripiangere

Voglio capire per ora perche mi perdevo affianco a te

Vivimi ancora un minuto perhe poi ripenso a me

Lasciami andare non voglio pagare per te.

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare (x2)

Dico questo non ricordo /quando sei con me

Mentre penso ..

vado a fondo

Mi chiedi perché

Non mi chiedi mai come sto

quando in fondo già lo sappiamo

E penso a ciò che dirò

Quando tutto sarà lontano

Da me

Da te (da te da te)

Via

Da me

Da te (da te da te)

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

io no non vorrò mai sentirmi dire che non lo so fare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Abbiamo visto il testo di Cornici bianche di Mydrama, ma qual è il significato? Cosa canta l’artista? Mydrama parla di una storia d’amore. Autobiografica? Per ora non è dato saperlo. Non è però escluso che il cantante possa parlarne sul palco di X Factor 2020 in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Vi è piaciuta la sua canzone?

