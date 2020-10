Melancholia, chi sono il gruppo di X Factor 2020

Uno dei gruppi che hanno ottenuto l’accesso ai Live di X Factor 2020 sono i Melancholia, band scelta dal giudice Manuel Agnelli per far parte della loro squadra. Un gruppo che dimostra unicità e una caratterizzazione originale, che gli ha permesso di superare tutte le selezioni. La band è formata da Benedetta, energica frontwoman, e dai musicisti Filippo e Fabio. Ma chi sono i Melancholia? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020

A formare i Melancholia sono la cantante Benedetta Alessi, il chitarrista Filippo Petruccioli e il tastierista Fabio Azzarelli. I tre sono originari di Foligno. Nel 2016 e nel 2018 hanno girato il loro primo videoclip dal titolo “Black Hole” a Dublino. Nello stesso anno si sono aggiudicati la vittoria all’Emergenza Festival e nel contest mondiale Taubertal Open Air Festival di Baviera, esibendosi di fronte a migliaia di persone. La loro musica spazia su diversi generi, dall’hip hop all’elettronica. Alle audizioni si sono presentati con un loro inedito, Leon, che ha subito conquistato i quattro giudici. Poi i Melancholia si sono esibiti in una loro versione del brano di XXXTentacion Look At Me. “Questa roba in un talent non si vede quasi mai”, ha sottolineato Agnelli. Hanno ottenuto un posto ai Live con White Rabbit.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

