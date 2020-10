X Factor 2020: chi è Emma Marrone, una dei quattro giudici della nuova edizione

X Factor è tornato con la 14esima edizione in onda su Sky Uno tutti i giovedì con quattro nuovi giudici. Il celebre talent show è partito il 17 settembre con le prime fasi di selezioni, soltanto in 12 sono arrivati al grande Live serale, ognuno dei quali sarà seguito da un giudice. Tra i giudici che quest’anno avranno il piacere di guidare gli aspiranti cantanti vediamo Emma Marrone, cantante salentina amatissima dal pubblico soprattutto quello di Canale 5, poiché è uno dei talenti sfornati da Amici di Maria De Filippi. Questa per Emma è la prima esperienza ad X Factor in qualità di giudice e sarà suo compito guidare gli Under Uomini. “Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero!”, spiega Emma. “Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”.

Carriera

Prima di arrivare da Amici di Maria De Filippi, Emma ha già bazzicato nel mondo della musica facendo parte di diversi gruppi musicali. L’esordio musicale è arrivato nel 2003 partecipando al talent show Superstar Tour. Emma faceva parte delle Lucky Star, un gruppo che ha conosciuto più bassi che alti e dal quale Emma poi si dissocerà. Nel 2007 ha fondato il gruppo M.J.U.R. (Mad Jesters Until Rave) con il quale ha pubblicato l’album “Mjur”, ma anche questo gruppo ha avuto vita breve (si sono sciolti dopo due anni). Emma deve la sua passione per la musica al papà Rosario, che l’ha anche inserita in alcune sue band, come i Karadreon e gli H20. La svolta è arrivata con la nona edizione di Amici: Emma si presentò ai provini ed entrò tra i concorrenti, per poi arrivare alla vittoria. Fu in occasione di Amici che conobbe Stefano De Martino, con il quale ebbe una relazione (poi finita bruscamente). Emma ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2010, intitolato A me piace così. Il secondo è arrivato l’anno dopo, Sarò libera, il terzo invece – Schiena – nel 2013. Il quarto nel 2015, Adesso, mentre il quinto nel 2018, Essere qui. L’ultimo è uscito nel 2019 e s’intitola Fortuna. Emma ha partecipato due volte al Festival di Sanremo (nel 2011 con i Modà e nel 2012 da solista) e ha anche vinto con il brano Non è l’inferno. Ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest del 2014.

Vita privata

Emma a 24 anni ha dovuto affrontare una brutta malattia (cancro all’utero e alle ovaie), un male che è tornato più volte e che Emma per fortuna ha sconfitto. Della sua vita sentimentale, negli ultimi anni – nonostante sia finita da tempo – non si fa che parlare della sua storia con Stefano De Martino (il quale a sua volta ha una vita sentimentale molto tormentata, essendosi da poco separato da Belen), finita poiché l’ex concorrente di Amici ha scelto la Rodriguez come compagna di vita. Emma ha ritrovato l’amore con Marco Bocci, attore di Squadra Antimafia con il quale è stata beccata in giro per Gallipoli nel 2013. La loro storia è destinata a naufragare piuttosto in fretta. Dopo la brutta parentesi con De Martino, comunque, Emma è molto discreta sulla sua vita privata e al momento pare che non ci siano uomini nella sua vita. Chi vuole seguire Emma sui social può trovarla su Instagram.

