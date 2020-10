X Factor 2020, Over: chi sono i ragazzi di Mika

La categoria di Mika a X Factor 2020 è quella degli Over. Il cantante per il talent ha selezionato tre over che dal 29 ottobre 2020 saliranno sul palco dei Live per giocarsi con gli altri nove concorrenti la vittoria finale. Ma vediamo insieme quali sono state le scelte di Mika per i live del talent show in onda su Sky Uno tutti i giovedì sera alle ore 21,15.

Chi è Eda Marì

Edda Maria Sessa, nome d’arte: Eda Marì, è nata a San Lucido, in provincia di Cosenza, Calabria. Oltre alla passione per la musica e per il canto Marì ha ammesso di avere anche quella per il ballo. La cantante, infatti, ha detto che lei vive di arte, in tutte le sue forme, anche se la maggior espressione di sé stessa avviene proprio quando decide di tramutare i suoi pensieri e le sue emozioni in musica. Per la Marì il palco di X Factor ha rappresentato la primissima volta in un programma televisivo. Durante le audizioni ha portato il brano dal titolo Male, scritto da lei stessa, con cui è riuscita a far emozionare i giudici del talent.

X Factor 2020, Over: chi è Vergo

Giuseppe Piscitello, questo il vero nome di Vergo, è nato a Palermo nel 1991. Si appassiona alla musica fin da bambino e prende presto lezioni di canto, chitarra e piano. La sua passione aumenta col passare degli anni, e così decide di frequentare un corso di musica elettronica al Conservatorio di Palermo. Tra le sue prime esperienze importanti c’è il Tour Music Fest del 2016, che lo vede vincitore e gli permette di ottenere un singolo masterizzato negli Abbey Road Studios di Londra e distribuito dalla Sony Music Italy. Tre anni più tardi Vergo ha debuttato con il suo primo EP, Tra 7, prodotto da Francesco Tosoni, Ceo dell’etichetta indipendente Noise Symphony. Forte di questo primo successo, nel 2020 sceglie di tuffarsi in una nuova avventura, presentandosi a X Factor 2020 con un brano inedito, Bomba.

Chi è NAIP (Nessun Artista In Particolare)

Michelangelo Mercuri, questo il vero nome di NAIP, è originario di Lamezia Terme, in Calabria. Il suo acronimo, Naip, sta per Nessun artista in particolare. La sua avventura alle Audizioni è iniziata con quattro sì convinti grazie alla sua performance sull’inedito Attenti al loop, che ha stupito tutti e quattro i giudici. Mika ha dichiarato alla fine dell’esibizione: “Sai cosa mi è piaciuto? Che io posso apprezzare la verità assurda di questo testo. Però anche mio nipote di 6 anni sarebbe ossessionato con te”. Anche Agnelli è rimasto molto colpito: “Tutte le cose confluiscono, il talento performativo, l’idea di identità, la consapevolezza di ciò che vuole essere“.

