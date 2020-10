X Factor 2020, Gruppi: chi sono i ragazzi di Manuel Agnelli

La categoria di Manuel Agnelli a X Factor 2020 è quella dei Gruppi. Il leader degli Afterhours per il talent ha selezionato tre gruppi che dal 29 ottobre 2020 saliranno sul palco dei Live per giocarsi con gli altri nove concorrenti la vittoria finale. Ma vediamo insieme quali sono state le scelte di Manuel Agnelli per i live del talent show in onda su Sky Uno tutti i giovedì sera alle ore 21,15.

Chi sono i Little Pieces of Marmelade

Daniele Ciuffreda e Francesco Antonori, in arte DD e Frankie, formano i Little Pieces of Marmelade. Si sono formati nel 2015 e da allora hanno continuato a esibirsi in zone locali, pubblicando inizialmente un EP. Un duo carismatico, che porta sul palco un misto di rock, punk e metal. Quest’anno hanno pubblicato il loro primo album – prende il titolo dal nome della band – che ha ricevuto un ottimo responso dalla critica. Hanno però deciso di provare a fare un salto presentandosi alle audizioni di X Factor.

X Factor 2020, Over: chi sono i Manitoba

I Manitoba sono Filippo Santini (29 anni, chitarra, basso e seconda voce) e Giorgia Rossi Monti (26 anni, voce e drum machine). Amici d’infanzia, si sono persi di vista per qualche tempo, salvo poi incontrarsi di nuovo una volta cresciuti. Un incontro che ha fatto scattare la scintilla dell’amore. Nel 2015 hanno iniziato anche una collaborazione artistica, dando vita a un progetto chitarra e voce, per poi spostarsi verso l’elettronica. La loro carriera è iniziata con il piede giusto e i hanno già pubblicato un album, Divorami, nel 2018. Sul palco di X Factor si sono presentati accompagnati da Luca Bossi e Nick Lamberti e hanno superato uno dopo l’altro tutti gli step delle selezioni, arrivando fino ai Live.

Chi sono i Melancholia

I Melancholia sono una band di Perugia e a formarla sono tre persone, due uomini e una donna: la frontwoman è Benedetta, i musicisti sono Filippo e Fabio. La genesi del gruppo risale a circa 5 anni prima dell’approdo sul palcoscenico di X Factor 2020, dove i tre artisti hanno portato in scena una loro canzone dal sapore internazionale. Mixare vari generi musicali è la loro specialità, spaziando dal cantautorato italiano al rock anni ’80, all’elettronica che strizza l’occhio al rap.

