Chi è Vergo (Giovanni Piscitello), cantante di X Factor 2020 | Over

Giovanni Piscitello, in arte Vergo, è uno dei cantanti di X Factor 2020 che da stasera, giovedì 29 ottobre, si giocherà tutto partecipando ai Live del talent musicale di Sky. Il suo giudice, Mika, ha molto apprezzato le sue abilità di performer e la sua vena pop, anche se non ama molto il suo utilizzo dell’autotune. Ha conquistato tutti sin dalle Audizioni con il suo inedito Bomba. Ma chi è Vergo? Scopriamolo insieme.

Originario di Palermo, Giovanni Piscitello ha 29 anni. Si è trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica. Pur di mantenersi nella città lombarda, di giorno fa il portinaio, mentre di notte fa il producer. Ad X Factor ha conquistato i quattro sì dei giudici alle Audizioni con il suo inedito Bomba. Una vera e propria hit che è già molto vista e ascoltata su Youtube.

Il suo giudice, Mika, per la categoria Over lo ha scelto sia ai Bootcamp che alla Last Call, portandolo quindi ai Live. Nella sua squadra anche Eda Marì e N.A.I.P. Classe 1991, Vergo sin da ragazzo ha dimostrato di avere una grande passione e talento per la musica. Così ha deciso di frequentare un corso di musica elettronica al Conservatorio di Palermo.

Tra le sue prime esperienze importanti c’è il Tour Music Fest del 2016, che lo vede vincitore e gli permette di ottenere un singolo masterizzato negli Abbey Road Studios di Londra e distribuito dalla Sony Music Italy. Tre anni più tardi Vergo ha debuttato con il suo primo EP, Tra 7, prodotto da Francesco Tosoni, Ceo dell’etichetta indipendente Noise Symphony. Nel 2020 si fa conoscere dal grande pubblico partecipando a X Factor. Su Instagram è seguito da oltre 13mila persone, un numero deciso a salire grazie alla sua presenza nei Live.

X Factor 2020: i concorrenti (cantanti) in gara

Abbiamo visto i giudici di X Factor 2020, ma quali sono i cantanti in gara, i concorrenti? Di seguito le squadre complete:

UNDER UOMINI (giudice Emma):

Santi: Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Blue Phelix: Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra.

Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Blind: Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia

UNDER DONNE (giudice Hell Raton):

Mydrama: Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa.

Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa. Casadilego: Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell.

Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell. Cmqmartina: Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza. Ha già una discreta gavetta alle spalle, con alcuni singoli e un album.

OVER (giudice Mika):

Eda Marì: Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS).

Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS). Vergo: Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”.

Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”. N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare): Michelangelo Mercuri, 29 anni nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station. Alle audition ha presentato il suo inedito “Attenti al Loop“.

GRUPPI (giudice Manuel Agnelli):

I Little Pieces of Marmelade: Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN).

Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). I Manitoba: Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine.

Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine. I Melancholia: band umbra di Foligno (PG) composta da Benedetta, voce, 22 anni; Fabio tastiere 24 anni; Filippo chitarra 23 anni.

