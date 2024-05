Corro da te: il cast (attori) completo del film su Canale 5

Qual è il cast (attori) completo di Corro da te, il film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in onda stasera – 1 maggio – su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Vanessa Scalera: Luciana

Pietro Sermonti: Dario

Pilar Fogliati: Alessia

Piera Degli Esposti: nonna Margherita

Michele Placido: padre di Gianni

Carlo De Ruggieri: fratello di Gianni

Giulio Base: Fabio

Elisabetta Pellini: moglie di Fabio

Cesare Capitani: amico di Gianni

Andrea Pennacchi: don Walter

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Corro da te, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.