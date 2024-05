La stranezza: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La stranezza, film italiano del 2022 diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo e Ficarra e Picone. Ambientato negli anni ’20, il film in costume rappresenta una commedia dai caratteri ironici, nella quale il protagonista Luigi Pirandello un giorno s’imbatte in una coppia di teatranti dilettanti impegnati nella realizzazione di uno spettacolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1920. Luigi Pirandello fa ritorno in Sicilia in occasione del compleanno dell’amico Giovanni Verga; giunto nella nativa Girgenti, scopre che la sua anziana balia Maria Stella è appena morta. L’autore decide di organizzarle un ricco funerale, per il quale assolda Sebastiano Vella e Onofrio Principato, due singolari becchini. Non riconoscendolo, i due gli rivelano di essersi imbarcati nell’impresa di allestire uno spettacolo di teatro amatoriale con una sgangherata compagnia di paese.

Pirandello, intanto, è tormentato dai “fantasmi” dei personaggi che vorrebbe impiegare in un nuovo spettacolo, al quale non riesce di lavorare a causa di una forte crisi creativa, dovuta principalmente alla pazzia di sua moglie. I due becchini sono invece alle prese con le rispettive situazioni familiari: Nofrio vive un matrimonio infelice con la figlia del suo datore di lavoro, da cui ha ereditato l’impresa di pompe funebri; Bastiano, scapolo, ha l’ossessione di tenere sua sorella Santina lontana dagli uomini e trova conforto nelle prostitute del bordello locale.

A tutto questo si aggiungono i traffici di un impiegato comunale (che finirà per ritardare oltremodo il funerale di Maria Stella) e l’incompetenza degli improvvisati attori della compagnia. Man mano che l’allestimento del dramma va avanti, Pirandello si interessa sempre di più alle bizzarre avventure dei due becchini, che gli donano nuova ispirazione.

La stranezza: il cast

Abbiamo visto la trama de La stranezza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Luigi Pirandello

Salvatore Ficarra: Sebastiano “Bastiano” Vella

Valentino Picone: Onofrio “Nofrio” Principato

Giulia Andò: Santina Vella

Rosario Lisma: Mimmo Casà

Donatella Finocchiaro: Maria Antonietta

Aurora Quattrocchi: La balia Maria Stella

Galatea Ranzi: madre

Fausto Russo Alesi: padre

Aldo Failla: Tano

Mario Migliucci: direttore di sala

Giordana Faggiano: La Figliastra

Tuccio Musumeci: Calogero Interrante

Luigi Lo Cascio: capocomico

Renato Carpentieri: Giovanni Verga

Angelo Del Romano: primo attore compagnia

Sara Mennella: donna che ride

Tiziana Lodato: Sidora

Brando Improta: trovarobe

Streaming e tv

Dove vedere La stranezza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.