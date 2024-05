Il Volo – Tutti per uno: scaletta e ospiti della prima puntata

Questa sera, 14 maggio 2024, su Canale 5 va in onda la prima puntata di Il Volo – Tutti per uno, la nuova edizione dello show con protagonisti il trio musicale italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Un modo per festeggiare 15 anni di carriera, con tre grandi prime serate su Canale 5, accompagnati da super ospiti. Vediamo insieme gli ospiti e la scaletta della serata di oggi.

Anticipazioni, ospiti e scaletta

Allo show prenderanno parte nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello. A condurre questa prima serata de Il Volo – Tutti per uno, in onda su Canale 5 il 14 maggio, ci sarà, ad affiancare Il Volo, la grande Giorgia. Al momento non è stata resa nota la scaletta con i brani della serata.

Dopo l’uscita di “Ad Astra” – il primo disco di inediti uscito il 29 marzo – e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia su Canale 5 i 15 anni di una carriera strepitosa. Tra giugno e settembre il trio partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina.

Le date

Ma quali sono le date del tour de Il Volo Tutti per uno – Capolavoro? Eccole:

03/07/2024 MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

06/07/2024 BARD (AO) – FORTE DI BARD

11/07/2024 CATANIA – VILLA BELLINI

13/07/2024 PALERMO – VELODROMO P. BORSELLINO

17/07/2024 POMPEI (NA) – ANFITEATRO

20/07/2024 LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

22/07/2024 FIRENZE – MUSART FESTIVAL FIRENZE / PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

26/07/2024 CERNOBBIO (CO) – VILLA ERBA

05/08/2024 TORRE DEL LAGO (PI) – GRAN TEATRO ALL’APERTO PUCCINI

24/08/2024 MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

26/08/2024 DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

27/08/2024 ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

05/09/2024 MACERATA – SFERISTERIO

06/09/2024 MACERATA – SFERISTERIO

09/09/2024 CASERTA – REGGIA DI CASERTA

Streaming e tv

Abbiamo visto scaletta e ospiti della prima puntata de Il Volo – Tutti per uno, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.