Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 14 maggio Italia 1

Stasera, martedì 14 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 14 maggio.

Anticipazioni

Gli ospiti di oggi saranno l’attrice Lea Gavino e lo speaker radiofonico Wad, conduttore del docu talent sul mondo del rap The Rap Game Italia.

Durante la puntata si parlerà di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana: aveva solo 18 mesi e la madre l’ha lasciata a casa da sola per giorni. A stabilire la pena massima è stata in questi giorni la Corte di Assise di Milano. L’inviato Antonino Monteleone nel suo servizio ripercorre tutta la vicenda e quanto è emerso in aula in questo processo, molto seguito dai media e dall’opinione pubblica.

L’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, invece, ricostruirà la storia di Baby Gang. Il trapper a fine aprile è tornato in carcere, a causa di alcune foto apparse sul suo profilo Instagram. Immagini usate per promuovere il suo nuovo album. L’inviato e il manager proveranno ad analizzare bene quello che è successo e leggeranno anche una nota scritta dall’artista adesso che si trova in cella.

Filippo Roma proporrà di nuovo la storia di Francesco. Il 79enne sarebbe stato truffato da una ragazza di 27 anni. L’uomo ha conosciuto a Milano Simona, una ballerina di lap dance. Dopo aver conquistato la sua fiducia, la donna ha iniziato a chiedergli dei soldi. Da ormai sette anni va avanti una vicenda giudiziaria che ha costretto l’anziano a vivere in affitto e a trovare un modo per pagare i suoi debiti. Anche in Romania è un caso che tiene banco sui media nazionali.

Simona è stata condannata in primo grado a cinque anni per truffa e a tre anni per riciclaggio di denaro. Il Tribunale ha sequestrato alla donna un patrimonio milionario, ma la giovane ha deciso a ricorrere in appello. Francesco riuscirà a riavere parte di quello che ha perso? L’inviato è anche andato in Romania con Francesco, per assistere alla sentenza del processo.