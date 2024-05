Donne sull’orlo di una crisi di nervi: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Il programma segna il ritorno di Piero Chiambretti in Rai dopo oltre 20 anni. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti. Donne sull’orlo di una crisi di nervi è suddiviso in tre parti: un primo ciclo di cinque puntate, un secondo blocco di sei in onda da ottobre e infine una terza tranche da otto appuntamenti. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 maggio 2024

Seconda puntata: 21 maggio 2024

Terza puntata: 28 maggio 2024

Quarta puntata: 4 giugno 2024

Quinta puntata: 11 giugno 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti? Appuntamento alle ore 21.20 in prima serata ogni martedì su Rai 3. Il programma durerà fino a mezzanotte circa, quindi due ore e mezza, pubblicità incluse. Nel suo show il presentatore sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. Tante donne, ma anche tanti uomini: non solo personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche tantissime altre voci per parlare di attualità e di vita e, ovviamente, anche dell’universo femminile.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 il martedì sera dal 14 maggio 2024 con Piero Chiambretti in prima serata dalle 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.